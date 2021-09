Hier entstehen 70 Häuser: Spatenstich fürs Baugebiet Über dem Scharrbusch in Osloß

Osloß

. Der Himmel zeigte sich von seiner trüben Seite, es regnete leicht – und doch trugen diverse junge Familien ein breites Lächeln im Gesicht: Auf diesen Tag hatten sie zwar teilweise lange warten müssen. Aber nun ist der Anfang gemacht. Das neue Baugebiet „Über dem Scharrbusch“ in Osloß wurde nach rund vierjähriger Planung endlich seiner Bestimmung übergeben. Vertreter der Kommunalpolitik, Investoren, Delegierte der Baufirmen und nicht zuletzt zahlreiche Bauwillige trafen sich am gestrigen Donnerstag zum symbolischen ersten Spatenstich.

Es war quasi der Startschuss für ein Bauvorhaben, das in zwei Abschnitten an der nordwestlichen Peripherie der Gemeinde entsteht. Bürgermeister Axel Passeier, die beiden Investoren Daniel Reichelt und Gerald Windisch, Bauleiter Markus Habrich von Ost Bau und Michael Raschke (Strabag) schwangen dazu beherzt die Schaufeln und freuten sich, dass nach langer Vorbereitung nicht nur ein Häuflein Sand sondern auch viele Hemm- und Hindernisse aus dem Weg geräumt sind.

Die mittlere Grundstücksgröße beträgt knapp über 700 Quadratmeter

„Wir blicken auf viele Monate intensiver Verhandlungen, Planungen und auch einige Rückschläge zurück“, betonte Investor Reichelt. Nun allerdings blicke man mit Zuversicht nach vorn: In zwei Abschnitten werden im Baugebiet Über dem Scharrbusch auf einer Gesamtfläche von 8,09 Hektar insgesamt 5,80 Hektar Wohnfläche in insgesamt 83 Häusern entstehen, die mittlere Grundstücksgröße beträgt knapp über 700 Quadratmeter. Im ersten Abschnitt sind zunächst 70 Häuser geplant. 45 Grundstücke seien bereits veräußert, so der Investor, der Rest werde in aller Ruhe vermarktet.

Sein besonderer Dank ging an Bürgermeister Axel Passeier, der sich stark für das Baugebiet engagiert und bei allen auftretenden Problemen eine Lösung gefunden habe. Was übrigens nicht immer einfach gewesen sei, wie auch Passeier unterstrich. Für ihn galt es beispielsweise, Bedenken von benachbarten Anliegern zu zerstreuen.

Zur Galerie Die Erschließung kann beginnen: Mit dem ersten Spatenstich startete am Donnerstag die Arbeit am Baugebiet Über dem Scharrbusch.

Platz für zahlreiche junge Familien

Nachdem man zunächst ein Areal am Sportplatz als Neubaugebiet im Auge hatte, sei man nun am Scharrbusch zu einer besseren Lösung gelangt. Der Bürgermeister ist besonders erfreut darüber, dass sich hier zahlreiche junge Familien ansiedeln. „Sie sind wichtig für den Erhalt unserer Infrastruktur“, so Passeier, beispielsweise für das Fortbestehen der Grundschule.

Über die Erschließung referierte Bauleiter Markus Habrich. Rund 24 000 Kubikmeter Boden müssten bewegt werden, anspruchsvoll ist die Oberflächenentwässerung Richtung Aller. Neben der Kanalstraße soll eine weitere Zufahrt von der Scharrbuschstraße entstehen, um den Baustellenverkehr zu entzerren. Der Kanalbau sollte nach Worten Habrichs im Sommer 22 abgeschlossen sein. Wann die ersten Häuser wachsen, könne jetzt allerdings noch nicht gesagt werden.

Zwei Familien, die sich schon auf ihr neues Zuhause freuen

„Wir haben schon drei Jahre gewartet, da kommt es auf einige Monate mehr nun auch nicht mehr an“, erklärte lächelnd Stefanie Graul aus Wolfsburg. Ihre Familie hat ein Grundstück erworben, hier werden die Söhne Fred (sechs Wochen) und Luis (4) in herrlicher ländlicher Umgebung aufwachsen. Auch die Familie Temmler gehört zu denen, die der Bürgermeister gern hier ansiedeln möchte. „Wir haben uns relativ spontan entschieden“, so Sandra Temmler, mit Ehemann und zwei Kindern (ein und vier Jahre) noch wohnhaft in Calberlah. „Nun sind wir glücklich, diesen Bauplatz in idyllischer Umgebung gefunden zu haben“, lächelte Temmler.

Von Burkhard Heuer