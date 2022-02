Tappenbeck

Im Mittelpunkt der Sitzung des Gemeinderates am Montag Abend stand die Verabschiedung des Haushalts 2022. Der neue Rat genehmigte das Zahlenwerk einstimmig. Der Etat ist im Ergebnishaushalt ausgeglichen und sieht Investitionen von rund einer Million Euro vor. Einen finanziellen Schwerpunkt bilden die Planungskosten für das im Norden der Ortschaft entstehende neue Sportgelände.

Da es nach wie vor das Ziel sei, Mitte 2024 dieses zumindest in Teilen in Betrieb zu nehmen, sind im Haushalt nach den Worten von Neu-Bürgermeister Rouven Wessel auch bereits Mittel für bauvorbereitende Maßnahmen vorgesehen: „Falls es mit den Planungen doch schneller geht, als wir erwarten.“ Derzeit würden weitere Ideen gesammelt für Gestaltung und Umfang der Anlage. Parallel werde die Ausschreibung der Planungsarbeiten vorbereitet.

5,6 Millionen Euro stehen für das Sportgelände zur Verfügung

Für das neue Sportgelände stehen insgesamt 5,6 Millionen Euro zur Verfügung, die vom Bund vergangenes Jahr gezahlt wurden wegen des Wegfalls der derzeitigen Anlagen am südöstlichen Ortsrand infolge des Weiterbaus der A 39. Voraussichtlich werde man die Summe „komplett reinvestieren“, so Wessel. Ob die Gemeinde darüber hinaus weiteres Geld in das Vorhaben investieren werde, sei noch offen und hänge unter anderem davon ab, ob alle bestehenden Elemente übernommen würden oder neue hinzu kommen sollen.

Eine größer Summe investiert werden soll in diesem Jahr ebenfalls in die Neuanlage eines Spielplatzes im Baugebiet Bockstreue. Anlass dafür war die Aufgabe des von dort aus fußläufig erreichbaren großen alten Spielplatzes am Birkenweg samt Umwandlung in zwei Bauplätze sowie deren Verkauf. Wessel teilte zur Bockstreue ferner mit, dass der Endausbau dort bis auf Restarbeiten abgeschlossen sei und der Gehweg zur Fußgängerampel am alten Sportgelände auf 1,90 Meter verbreitert und dauerhaft befestigt werde.

„Wir werden viel Grün schaffen“

Ferner kündigte der Bürgermeister an, dass eine ganze Reihe von Kompensationsmaßnahmen für die und in der Bockstreue demnächst umgesetzt werden sollen: von Anpflanzungen am Regenbecken und auf Verkehrsflächen bis hin zu einem Strauch- und Gehölzstreifen in Richtung Weyhausen speziell für die Krötenwanderung. „Wir werden viel Grün schaffen“, betont Wessel.

Nicht mehr schön: Der Spiel- und Festplatz bekommt eine neue Umzäunung. Quelle: Sebastian Preuß

Eine Stange Geld ausgegeben werden soll im Jahr 2022 laut Investitionsplan des Haushalts ferner für die Erneuerung des Gehwegs entlang der Hauptstraße in Höhe des Spiel- und Festplatzes sowie in der Poststraße: „Der jetzige ist wirklich in die Jahre gekommen.“ Gleichzeitig soll die alte Umzäunung des Platzes ersetzt werden. Bei der Ausschreibung der Arbeiten sollen laut Wessel auch die Kosten für „eine blickdichte Variante“ abgefragt werden.

Eichenprozessionsspinner: Deutlicher Rückgang bei den Eigelegen

Gute Nachrichten hat der Bürgermeister in Sachen Eichenprozessionsspinner. Demnach habe das Monitoring der Eigelege der kleinen Plagegeister in Tappenbeck ergeben, dass es „einen deutlichen Rückgang gegenüber 2021 gibt“. Nichtsdestotrotz werde man auch in diesem Jahr den EPS „großflächig behandeln“, schätzungsweise 150 Bäume auf öffentlichen Flächen. Zum Einsatz kommen soll dabei „keine Chemie“, sondern Nematoden (Fadenwürmer), „von denen keine Gefahr für Mensch und Tier ausgehen“.

Öffnet Jugendtreff wieder seine Pforten?

Abschließend berichtete Wessel von einer Anfrage der Samtgemeinde bezüglich einer Wiedereröffnung des Jugendtreffs im Ort. Zuletzt geöffnet war er von 2017 bis 2018. „Wir als Gemeinde würden eine Wiederbelebung der Einrichtung natürlich begrüßen.“

Von Jörg Rohlfs