Osloß

Was haben die Osloßer nicht schon alles unternommen, um den Fortbestand der Hausarzt-Praxis in ihrem Ort sicher zu stellen. Allen voran kämpfte Dr. Martin Frosch selbst. Nun sagt er: „Ich bin guter Dinge, dass es klappt.“

Zeit für Streit ist nicht: „Es drängt“

Der heute 69-Jährige begann vor einigen Jahren mit der Suche nach einer Nachfolge. Eine Kandidatin konnte er davon begeistern. Allerdings scheiterte das Vorhaben an der Ärztekammer. Frosch, der seit fast 30 Jahren die Praxis führt, hatte keinen Facharztabschluss, der ihn zu einer Weiterbildung der Nachfolgerin befähigt. Eine Formalie, die Frosch noch heute ärgert. Als er nämlich damals die Praxis übernahm, gab es diese Voraussetzung noch nicht. „Man hätte doch damals alle Ärzte, die das betrifft, darauf hinweisen müssen, dass sie die Facharztreife nachholen.“ So wurde ihm erst vor wenigen Jahren das Problem bewusst. Für ihn eine „Unverschämtheit“, denn so werde ihm ja geradezu unterstellt, nicht qualifiziert genug zu sein. Aber Zeit für Streit will er gar nicht mehr vergeuden. „Es drängt jetzt“, will Frosch nun mit Hochdruck an einer Lösung arbeiten.

Anzeige

Vorstoß beim Land verlief ohne Erfolg

Die hatten er und die Osloßer sich schon einmal mit einem Vorstoß bei der Landesregierung erhofft, 1881 Unterschriften untermauerten die Dringlichkeit. Doch das Land habe darauf verwiesen, dass die Entscheidung in der Hoheit der Ärztekammer liege. Für Frosch unverständlich die Haltung: „Es geht doch hier um ärztliche Versorgung im ländlichen Raum.“ Doch er machte weiter und gab nicht auf. Und nun hat er ein Modell im Sinn, das er für gut umsetzbar einschätzt. „Ich habe eine Option, mit einem Kollegen aus dem Landkreis ein MVZ zu gründen.“ Komme nun noch ein weiterer Arzt hinzu und die Ärztekammer stimme dem Modell eines Medizinischen Versorgungszentrums zu, stehe zumindest das Grundgerüst. Frosch selbst werde dann selbst noch drei Jahre dort arbeiten. Dieses Modell könnte funktionieren, wenn die Gemeinde sich einbringt. Ein finanzielles Risiko sieht Frosch da nicht für die Kommune.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Das Konzept des MVZ geht nun in die politische Diskussion, zunächst in nicht-öffentlichen Sitzungen. Bürgermeister Axel Passeier mag deshalb auch noch keine weiteren Kommentare dazu abgeben. „Wir prüfen, was wir tun können als Gemeinde.“ Dass der Erhalt der Praxis – „ein Riesenthema bei uns im Ort“ – wichtig sei, stehe außer Frage.

Von Andrea Posselt