Tappenbeck

Die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat auch im Landkreis Gifhorn Bestürzung hervorgerufen. Nicht zuletzt, weil Extremwetterlagen wie Starkregen durch den Klimawandel auch hier bereits angekommen sind. „Die beiden Starkregenereignisse, die 2017 und 2020 das Boldecker Land trafen, endeten mit vollgelaufenen Kellern in Weyhausen und Tappenbeck, überfluteten Straßen sowie einem unter Wasser stehenden Einkaufsmarkt“, erinnert die Jembker Grünen-Politikerin Karin Loock bei einem Ortstermin in Tappenbeck. Angesichts der Pläne für den Weiterbau der A 39 bei Tappenbeck befürchtet sie bei solchen Ereignissen künftig zusätzliche Gefahren.

Der Weiterbau der A 39 soll im Bereich des neuen, vergrößerten Knotenpunkts Weyhausen das Überschwemmungsgebiet der Kleinen Aller streifen. Im Bereich Tappenbeck soll die A 39 die Überflutungsflächen am Sportheim und im Moor durchqueren. Das Überschwemmungsgebiet der Aller im Landkreis Gifhorn und der Stadt Wolfsburg wurde per Verordnung bereits 2012 festgesetzt, das Überschwemmungsgebiet Kleine Aller 2011. „Aber damals“, sagt Loock, „waren die jetzt spürbaren Folgen des Klimawandels noch kein Thema.“

„Klimaschutz und A 39 schließen sich aus.“

Aus diesem Grund fordert sie: „Als erstes müssen die Autobahnplanungen für den Abschnitt 7, die sich ohnehin im Planänderungsverfahren befinden, und die Planungen zur Tank- und Rastanlage mit 18 Hektar versiegelter Fläche noch einmal auf den Prüfstand, inwieweit sie heute noch mit dem Hochwasserschutz vereinbar sind.“ Denn die Versiegelung der Flächen verschärfe die Überflutungsgefahren. Am liebsten wäre es ihr, wenn der Weiterbau der A 39 gleich ganz gestrichen würde. „Klimaschutz und A 39 schließen sich aus. Die Planungen sind zu alt. Wir brauchen sie nicht.“

Alternativ befürwortet sie einen Ausbau der Bundesstraße 4 mit einer 1+2-Lösung und Ortsumgehungen. „Das geht schneller und wird günstiger.“ Das so gesparte Geld werde an anderer Stelle dringend gebraucht. Beispielsweise für den Wiederaufbau der Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz. Oder für die Sanierung maroder Brücken.

Miriam Staudte, agrarpolitische Sprecherin der Grünen im Niedersächsischen Landtag, und der Bokensdorfer Grünen-Politiker Norbert Schulze stimmen ihr zu. „Wir brauchen Sofortmaßnahmen, um Flutkatastrophen einzudämmen. Dazu gehören ein Stopp der Flächenversiegelung und ein Verbot von Schottergärten“, so Schulze. Letzteres müsse zudem konsequent kontrolliert werden. Trotz dieser Sofortmaßnahmen würde Hochwasserschutz teuer – wenn man die Ursachen bekämpfen wolle. Doch bekämpfe man nur die Folgen, würde es noch teurer. Beispielsweise könne man für viel Geld die Feuerwehren besser ausstatten – doch das würde die Schäden nicht verhindern.

Die größeren Regenrückhaltebecken alleine reichen nicht aus

Loock mahnt zudem weitere Hochwasserschutzmaßnahmen für den Bereich Tappenbeck und Weyhausen an. Derzeit gebe es nur die Überflutungsgebiete. Die Wolfsburger Entwässerungs-Betriebe planten zwar neue Druckleitungen, die das Regenwasser künftig „in andere Richtungen, raus aus Weyhausen“ transportieren sollen. Doch die Umsetzung wird wohl noch eine Weile dauern. Fertig gestellt sind dagegen die Vergrößerungen der Regenrückhaltebecken am Dorfgemeinschaftshaus und in der Klanze. Alles in allem aber reiche das nicht aus, wenn weiterhin – wie durch die A 39 – Flächen versiegelt würden, noch dazu in Überschwemmungsgebieten sowie Mooren, die enorme Mengen an CO2 speichern.

Von Thorsten Behrens