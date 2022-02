Weyhausen

Es ist eine der wichtigsten Gemeinderatssitzungen des Jahres, denn immerhin geht es darum, schwierige Zeiten finanziell einigermaßen unbeschadet über die Runden zu bringen. In Weyhausen allerdings war es auch eine der kürzesten: Nur knapp 20 Minuten dauerte es im Dorfgemeinschaftshaus, bis Haushaltsplan und Haushaltssatzung reibungslos und mit einstimmigem Votum über die Bühne gebracht waren.

Stellvertretender Bürgermeister Alfred Senft, der die erkrankte Bürgermeisterin Gaby Klose vertrat, berichtete, dass sich Weyhausen im Gegensatz zu benachbarten Städten und Gemeinden in der glücklichen Lage befinde, trotz verminderter Steuereinnahmen keine neuen Kredite aufnehmen zu müssen. Ganz im Gegenteil. Mit einer geplanten Kreditablösung in Höhe von 838 400 Euro wird die Gemeinde zum Jahresende 2022 schuldenfrei sein.

Weyhausen rechnet mit Millionen-Einnahme aus Gewerbesteuer

Diese sowohl außergewöhnliche wie erfreuliche Information übermittelte Patrick Rymas, Kämmerer der Samtgemeinde Boldecker Land, in seiner Erläuterung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan für 2022. Zwar schließt man in Weyhausen das kommende Haushaltsjahr mit einem Defizit von 214 100 Euro noch mit roten Zahlen ab, doch die erwarteten Überschüsse aus 2023 und 2024 kompensieren diese, so dass der Etat schon in diesem Jahr haushaltstechnisch als ausgeglichen gilt. Dennoch ist man gefordert, sparsam zu wirtschaften. Obwohl Weyhausen mit seinen Gewerbesteuereinnahmen vergleichsweise gut bestückt ist, müssen coronabedingt im Jahr 2022 die ursprünglichen Einnahmekalkulationen um rund 460 000 Euro zurückgeschraubt werden. „Wenn es einigermaßen gut läuft“, so sagte der Kämmerer, „können wir in diesem Jahr schließlich mit rund 1,2 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen rechnen.“ Leicht reduziert stellt sich für Weyhausen die Kreisumlage dar, die um 94 700 Euro auf 1,26 Millionen Euro sinkt. Unverändert bleibt die Samtgemeindeumlage in Höhe von 1,944 Millionen Euro. „Von diesen Beiträgen“, so Rymas, „profitieren schließlich alle Mitgliedsgemeinden des Boldecker Landes.“

Insgesamt hat sich der Weyhäuser Rat allerdings strenge Sparsamkeit auferlegt. Der Wunschzettel ist geradezu überschaubar. So sind 25 000 Euro an Planungskosten für zwei Bushaltestellen an der K 28 (Bokensdorfer Straße) im Haushalt verankert, für 10 000 Euro möchte die Gemeinde eine Machbarkeitsstudie für mehr Hochwasserschutz in Auftrag geben. Die Investitionen belaufen sich auf insgesamt 79 200 Euro. Dafür bekommt der Bauhof einen neuen Trecker (19 000 Euro) und für 30 000 Euro sollen neue Spielgeräte angeschafft werden. Schließlich ist auch die Beteiligung am Neubau einer Apotheke vorgesehen.

Wer betreibt die neue Kita in der Klanze?

Gute Nachrichten gibt es auch bezüglich der Jahresabschlüsse, die kontinuierlich abgearbeitet werden. Die Eröffnungsbilanzen von 2011 bis 2019 seien nach Worten des Kämmerers aufgearbeitet und würden dem Landkreis zur Prüfung vorgelegt. Sebastian Schien (SPD) berichtete schließlich aus dem Ausschuss für Jugend, Sport und Gesundheit, der unter anderem die Schaffung von Kindergartenplätzen auf seiner Agenda stehen hat. Das DRK und der VfB Fallersleben haben sich um die neue Kita in der Klanze-Nord beworben, Schien favorisiert nach eigenen Worten dabei das DRK. Eine Entscheidung erwartet man in der Samtgemeinderatssitzung am Donnerstag.

Von Burkhard Heuer