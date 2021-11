Tappenbeck

Die Gemeinde Tappenbeck hat einen neuen Bürgermeister. Der 46-jährige Rouven Wessel (WTB) wurde in der konstituierenden Sitzung am Donnerstag im Saal des Sportheimes einstimmig gewählt. Der bisherige Bürgermeister Ronald Mittelstädt hatte zuvor sowohl Sitz im Gemeinderat als auch sein Amt zur Verfügung gestellt. Stellvertreter beziehungsweise Stellvertreterin des Bürgermeisters sowie Beigeordnete sind Alina Jörgens und Achim Kohn (beide WTB), Norbert Schubert (WTB) wurde mehrheitlich als Verwaltungsvertreter in das Ehrenbeamtenverhältnis berufen. Die drei Ausschüsse für Bau- und Planung/Digital/IT, für Jugend, Kultur und Soziales sowie – als Novum – für Sport und Sportanlage wurden auf Vorschlag des neuen Bürgermeisters personell aufgestockt. Um auch den kleineren Fraktionen eine Chance auf Mitwirkung einzuräumen, gehören fortan fünf Mitglieder (vorher drei) den Ausschüssen an.

Wessel: „Das Sportheim wird es in fünf Jahren nicht mehr geben“

Tappenbecks neuer Bürgermeister dankte für das in ihn gesetzte Vertrauen, blickte zunächst zurück auf die Kommunalwahlen und dann voraus auf die nach seinen Worten „ziemlich großen Herausforderungen“, die in den nächsten Jahren auf den Gemeinderat Tappenbeck zukämen. „Das Sportheim, in dem wir heute tagen“, so prognostizierte Wessel, „wird es bei den nächsten Kommunalwahlen in fünf Jahren nicht mehr geben.“ Zur Erläuterung: Wenn die Autobahn 39 auf der jetzt geplanten Trasse fortgeführt wird, muss die Sportanlage weichen. So liege es in der Verantwortung des neuen Gemeinderates, ein neues Gemeinschaftsgelände am nördlichen Ortsrand mit zu gestalten. Bürgermeister Wessel sprach ferner die neue Glasfaserleitung an, hoffte, dass die Straße „Bockstreue“ noch in diesem Jahr fertiggestellt werde und befürchtete, dass uns Corona auch weiterhin negativ beschäftigen werde. Mit Bedauern gab er bekannt, dass die Weihnachtsfeier vermutlich abgesagt werden müsse. „Die Gefahr für die Gesundheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wäre viel zu groß“, sagte Wessel.

Insgesamt allerdings freue er sich auf die Herausforderungen, zumal er die Ratstätigkeit nicht als „One-man-show“ sondern als Gemeinschaftsaufgabe betrachte. „Wir sollten respektvoll miteinander umgehen, und auch mal die Meinung sagen, uns danach aber immer wieder in die Augen schauen können“, so der 46-Jährige.

Die Zusammensetzung des Gemeinderats

Bereits zuvor hatte stellvertretender Bürgermeister Norbert Schubert Kerstin Hambrock (WTB), Gebhard Uhle (GUT) und Hubert Volk (WTB) verabschiedet, die nicht mehr dem Gemeinderat angehören. Dem Gremium gehören neben dem Bürgermeister und seinen Stellvertretern an: Inge Hartinger und Axel Kloss (beide SPD), Willi Pollehn und Tomas Dürkop (beide GUT) sowie Achim Kohn, Andree Klebba, Sven Theel und Marc Schaper (alle WTB).

Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Boldecker Landes: Lars Riemenschneider (Jembke, v.l.), Axel Passeier (Osloß), Gaby Klose (Weyhausen), Rouven Wessel (Tappenbeck), Jennifer Georg (Bokensdorf) und Melanie Meinecke (Barwedel). Quelle: Burkhard Heuer

Den Abschluss der konstituierenden Sitzung bildete ein gemütliches Beisammensein beim „Bürgermeisterbier“ und einer Gratulationscour für Rouven Wessel. Samtgemeindebürgermeister Ehrhoff überreichte eine neue Sitzungsglocke und das Ergebnis einer Befragung der Bürger. Wichtigste Antworten: Man will keine Tank- und Rastanlage der A 39, gern aber ein neues Sportareal.

Von Burkhard Heuer