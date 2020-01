Feuerwehr blickt auf aufregendes Jahr 2019 zurück

Barwedel

24 Einsätze hatte die Freiwillige Feuerwehr Barwedel im vorigen Jahr zu bestreiten. Das berichtete Ortsbrandmeister Kai Plankemann in der Hauptversammlung.

„Ein sehr aufregendes Jahr liegt hinter uns“, sagte der Ortsbrandmeister. „Was zum einen an der Umstrukturierung der aktiven Gruppen, zusammengefasst zu einer Einsatzabteilung, und zum anderen an der Neuausrichtung der Ausbildungsstruktur lag.“ Das Einsatzgeschehen bezeichnete er als erfreulich niedrig. Unter den 24 Einsätzen waren Mülltonnen- und Stoppelfeldbrände. „Im Februar hat sich ein Autobrand an der Bundesstraße 248 in Höhe der Reitsportanlage zu einem Böschungs- und Flächenbrand entwickelt, den wir aber schnell bekämpfen konnten. Neben einer technischen Hilfeleistung, mussten wir zu 15 Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen ausrücken.“

Mitgliedergewinnung bleibt Dauerbrenner

25 aktive Feuerwehrleute: „Das seien zwei Aktive weniger als im Vorjahr“, sagt Plankemann. Da die Mitgliederzahl weiterhin rückläufig sei, bleibe die Mitgliederwerbung und -gewinnung, „insbesondere bei den Neubürgen im Neubaugebiet ,Fuhrenberg’, aber auch bei den schon lange im Dorf lebenden Bürgern, unsere größte Aufgabe“. Eine Aktion werde im Frühjahr in der Art eines Brandseminars gestartet, „um unter anderem den Umgang mit Löschmitteln und das Verhalten im Brandfall jeweils nur für Frauen und nur für Männer anzubieten. Lasst euch überraschen“.

Bilanz der Jugendwehr

Jugendfeuerwehrwartin Sandra Werner hat zwölf Jugendfeuerwehrleute in ihren Reihen. „Wir kommen auf eine Gesamtzahl von 48 Diensten. Dienstbester mit 45 besuchten Diensten wurde Finn Hanke.“ Erfolge habe es bei der Abnahme der Jugendflamme 1 ( Frederike Kausche) und Jugendflamme 2 ( Kimberly Schäfer, Sofie Kausche) gegeben.

Bilanz des Musikzugs

Für den 20 Musiker umfassenden Feuerwehrmusikzug gab Musikzugführer André Ladendorf seinen Bericht. „Wir haben im vergangenen Jahr 49 Proben absolviert. Öffentlich sind wir 29 Mal aufgetreten.“ Nach seiner Berichterstattung präsentierte der Musikzug der Versammlung ein neues Stück. Unter der Leitung von Silke Neumann brachten die Feuerwehrmusiker die Polka „Böhmischer Traum“ vor dem Publikum – unter anderem Abordnungen der Partnerwehren Kalletal und Wallstawe – zur Uraufführung.

Geehrt, gewählt, befördert... Bestellung ins Kommando: Arne Dürheide (Gruppenführer), Sandra Werner (Jugendfeuerwehrwartin, kommissarisch). Aufnahme in den aktiven Dienst: Kim Werner, Benjamin Heide. Beförderungen: Christian Pohlmann (Oberfeuerwehrmann), Anna Werner (Hauptfeuerwehrfrau) Andreas Schrader (Oberlöschmeister). Ehrungen ( Feuerwehr): Niedersächsisches Feuerwehr-Ehrenzeichen für langjährige Verdienste (40 Jahre aktiv) an Ingo Brandt. Abzeichen des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen (LFV) für langjährige Mitgliedschaft (50 Jahre) an Werner Ahrens. Urkunde für 40-jährige fördernde Mitgliedschaft an Karl-Heinz Goes. Ehrungen (Feuerwehrmusikzug): Silke Neumann, Peter Konya (Ehrennadel in Gold mit Diamant verbunden mit dem Ehrenbrief für 40 Jahre aktive Tätigkeit zur Förderung der Musik – Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände)

Von Jochen Dürheide