Laut Flüchtlingsrat Niedersachsen muss eine allein erziehende Mutter aus der Republik Moldau mit ihren sieben Kindern ihre Wohnung in Osloß verlassen, weil sie diese ohne Genehmigung renoviert hat. Der Landkreis Gifhorn begründet den angeordneten Umzug in die Gemeinschaftsunterkunft mit Ärger in Nachbarschaft und Schule über das Verhalten der Familie. Gespräche der AZ in der Nachbarschaft ergeben ein differenziertes Bild – jedoch nicht ganz ohne Konflikte.

Ein Mittag in der Alten Bergstraße. Es ist ruhig in der Seitenstraße, der einzige Lärm kommt vom steten Verkehr auf der B 188 Ortsdurchfahrt. Doch auch in der Siedlung wird es zuweilen laut, und dann kommt auch mal die Polizei, berichten Anwohner. Die lebhaften Kinder der betroffenen Familie – heute ist von ihnen nichts zu hören und zu sehen – schlagen demnach hin und wieder anhaltend mit Stöcken gegen Metallstangen oder trommeln auf ihrer Terrasse gegen die Rollos. Ein weiterer Anwohner sieht das eher entspannt. Es sei normaler Kinderlärm. „Wäre da eine deutsche Familie mit sechs bis sieben Kindern, wäre es nicht anders.“ Auch eine direkte Nachbarin hat keine Probleme mit der Familie. Einige der Kinder spielten mit ihren im Garten.

Umzug ins Flüchtlingscamp Lessien: In der Gemeinschaftsunterkunft gibt es Fachpersonal, das die achtköpfige Familie betreuen kann. Quelle: Landkreis Gifhorn Archiv

Die Gemeinde Osloß hat das Haus mit drei großen Wohnungen an der Alten Bergstraße gekauft, um Familien aus Kriegsgebieten unterzubringen. Wer mit Bürgermeister Axel Passeier spricht, bekommt den Eindruck, dass dort unterschiedliche Mentalitäten aufeinander stoßen. „Wir haben seit eineinhalb bis zwei Jahren Gespräche geführt.“ Zum Beispiel über Mülltrennung. Oder darüber, dass es sich nicht gehört, die bei der umstrittenen Renovierung herausgerissenen Sachen einfach über die Terrasse auf den benachbarten Bauhof zu werfen. Oder das Fußballspielen mit Blechbüchsen in der Straße zu später Stunde. Oder darüber, dass man nicht einfach Obst aus fremden Gärten abernten darf.

„Wir möchten selbst entscheiden, wann wir Besuch bekommen“, sagt das Ehepaar aus der Siedlung, dessen Bäume abgeerntet wurden. Es gebe auch gern Obst ab, möchte aber vorher bitte gefragt werden. Diese Osloßer begrüßen es, dass der Landkreis einen Umzug ins Camp herbei führen will. Auch Passeier hält das für das Beste und hätte es schon viel eher erwartet.

Betreuung: „Wir als Gemeinde können das nicht leisten“

In dem Haus leben noch einige junge Sudanesen und zwei kolumbianische Familien. Gerade was die Schwarzafrikaner angeht, räumt Passeier ein, vorher etwas Bedenken gehabt zu haben. Doch diese und auch die Kolumbianer hätten sich prima integriert, was auch die Nachbarn im Gespräch mit der AZ sagen. Da wird schonmal der Vorname genannt, richtet sich das Gespräch auf diese Neubürger. Mit der moldawischen Familie dagegen habe er von Anfang an Gesprächsbedarf gehabt, sagt Passeier. Er werde als Bürgermeister zuweilen spätnachts angerufen, wenn mal wieder etwas sei. Im Camp Lessien gebe es Fachpersonal, das sich um die Familie kümmern könne. „Wir als Gemeinde können das nicht leisten.“

Kinder rennen über B 188

„Mir tun die Kinder leid.“ Diesen Satz hört man häufiger in Osloß. Nachbarn berichten auch, dass die Kleinen unbeaufsichtigt – und auch mal nackt – durch das Dorf liefen. Auch über die stark befahrene Ortsdurchfahrt der B 188, die gerade so einen Lärm macht. Die Fußgängerampel würden die Kinder dabei nicht benutzen.

Von Dirk Reitmeister