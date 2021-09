Fitness für alle: Beim Weyhäuser Sportclub am Silbersee entsteht ein Outdoor-Park

Weyhausen

Der Gemeinderat Weyhausen hat in seiner voraussichtlich letzten Sitzung dieser Wahlperiode einem Zuschussantrag des Sportvereins nicht nur grünes Licht gegeben, sondern auch die Bemühungen des Vereins gelobt, allen Mitgliedern und interessierten Einwohnern die Chance zu geben, sich sportlich und körperlich zu betätigen. Diesem Vorhaben dient ein Outdoor-Fitness-Park, den der SC Weyhausen auf seinem Vereinsgelände am Silbersee errichten möchte.

Besucher aller Altersgruppen sollen die Möglichkeit erhalten, sich auf einem Parcours mit sechs Sportgeräten unterschiedlicher Ansprüche körperlich zu ertüchtigen. Die Besonderheit dabei: Man muss nicht zwingend Mitglied des Sportvereins sein. „Allerdings“, so betonte Geschäftsführer Karsten Kohnert, „hätten wir auch nichts dagegen, wenn dadurch neue Interessierte zu uns finden.“

Intensive Vorbereitungen im Bau- und Verwaltungsausschuss

Kohnert war einer der interessierten Zuhörer in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Weyhausen, der sich am Donnerstag im großen Saal des Dorfgemeinschaftshauses traf. Eindeutig der wichtigste Punkt auf der Tagesordnung war das Fitness-Park-Vorhaben am Silbersee. Bürgermeisterin Gaby Klose (WBG) berief sich auf intensive Vorbereitungen beispielsweise durch Bau- und Verwaltungsausschuss, lobte die hervorragende Vorbereitungsarbeit des Sportvereins-Vorstands und plädierte dafür, dem Vorhaben des Vereins zuzustimmen. Sie ging damit, wie sich herausstellte, mit dem gesamten Gemeinderat konform.

Christel Volk (CDU) sprach von einer erfreulichen Bereicherung für Weyhausen und äußerte zudem die Hoffnung, dass eventuell andere Gemeinden diesem Vorbild nacheiferten. Reinhard Wessel (WBG) sprach von einem komplett stimmigen Konzept. Kein Wunder, dass man schließlich einstimmig das Vorhaben unterstützte und mit dem gleichen Ergebnis auch einen Zuschuss bewilligte: 14 500 Euro will die Gemeinde beisteuern, denn das Ganze wird nicht nur attraktiv, für alle Jahreszeiten und alle Altersgruppen geeignet, sondern auch entsprechend kostspielig. Der Verein rechnet mit 65 500 Euro Gesamtkosten, unter anderem für die fachgerechte Ausführung der Untergrundarbeiten.

Der Verein selber zahlt auch fast 18.000 Euro dazu

Selbstverständlich hat der Verein diverse Förderanträge auf den Weg geschickt, aber selbst auch einiges an Geld auf die „hohe Kante“ gelegt. Fast 18 000 Euro steuert man selbst bei. „Kein Pappenstiel“, wie Geschäftsführer Kohnert bemerkt, „aber wir sind einfach davon überzeugt, dass diese Investition gut ankommt.“

Der geplante Outdoor-Fitness-Park soll auf einem bisher nur sporadisch genutzten Areal auf schätzungsweise 1000 Quadratmetern in unmittelbarer Nähe des Sportplatzes entstehen. Die Auswahl der wartungsarmen Geräte wurde so getätigt, dass vom Kind bis zum Senioren jeder irgendwo das Passende für sich findet. Auf der Bestellliste stehen sowohl Fitness- als auch Bewegungsangebote. Elastische Matten laden zur Gymnastik ein, Klettergerüste sind bei Kindern beliebt und Basketballkörbe bei den Fans von Dirk Nowitzki.

Der Zeitplan ist eng gestrickt

Nun hofft der Verein, dass die diversen Förderanträge bewilligt werden und die notwendigen Vorbereitungsarbeiten anlaufen können. Wenn alles gut läuft, soll schon in 2022 das geplante Objekt am Silbersee seiner Bestimmung übergeben werden.

Von Burkhard Heuer