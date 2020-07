Firma Bertrandt unterstützt Tappenbecks Feuerwehr personell

Boldecker Land

20 Mitarbeiter der Firma Bertrandt in Tappenbeck, die in ihren Wohnorten in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv sind, gehören jetzt zusätzlich zur Ortsfeuerwehr von Tappenbeck – in Form von Doppelmitgliedschaften unterstützen sie die Tageseinsatzstärke der Wehren im Boldecker Land. Außerdem hat das Unternehmen die Schutzausrüstung für diese 20 Feuerwehr-Einsatzkräfte finanziert, und zusätzlich noch eine Löschlanze für Batteriebrände im Wert von 2500 Euro bezahlt.

„Für die Beschaffung der Schutzausrüstung für diese 20 neuen Feuerwehrmitglieder ist die Samtgemeinde zuständig“, erklärte Gemeindebrandmeister Karsten Teitge im Samtgemeinderat die Abläufe. Das Gremium musste jetzt einer Spende in Höhe von 30 700 Euro zustimmen – was es gerne tat –, weil Bertrandt der Samtgemeinde den Kaufpreis für die Schutzausrüstung erstattet hat. „Außerdem hat die Firma für die Feuerwehrkräfte einen eigenen Raum zur Verfügung gestellt und zwei Funkgeräte übernommen, so dass eine direkte Verbindung zur Leitstelle besteht.“

Häufiger Brandmelde-Alarm

Immer wieder mal mussten die Freiwilligen Wehren aus dem Boldecker Land wegen eines Brandmelde-Alarms bei Bertrandt ausrücken. „Jetzt können diese 20 Feuerwehrleute von Bertrandt zunächst selber kontrollieren, ob es sich um einen Fehlalarm oder einen Ernstfall handelt“, berichtete Teitge zufrieden.

Einen größeren Posten genehmigte der Samtgemeinderat quasi zwangsweise: Für knapp 66 000 Euro müssen neue Atemschutzgeräte angeschafft werden. Die Zulassung von den bislang verwendeten Geräten endet demnächst.

Es geht voran: Das neue Feuerwehrhaus in Bokensdorf wächst in die Höhe. Quelle: Christina Rudert

Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier hatte den Rat informiert, dass der Bau des Bokensdorfer Feuerwehr-Gerätehauses „trotz Corona“ im Zeitplan liege, und der Samtgemeinderat beschloss außerdem einstimmig die Anschaffung eines Löschfahrzeugs LF 10 für die Bokensdorfer Wehr. 284 000 Euro sind dafür zu veranschlagen. „Mit dieser Anschaffung und dem Feuerwehrgerätehaus haben wir die letzten beiden großen Posten aus dem Feuerwehrkonzept abgearbeitet“, stellte Siegfried Schink (WBL) fest. „Damit muss der Feuerwehr klar sein, dass unser Geld künftig erstmal in andere Richtungen fließen muss.“

Der Samtgemeinderat gab nun auch noch offiziell seinen Segen zur Wahl des Jembker Ortsbrandmeisters Reiner Wegner und seines Stellvertreters Klaus Krökel in Form von Ernennungsurkunden.

Von Christina Rudert