Es müssen Kita- und Krippenplätze in der Samtgemeinde Boldecker Land geschaffen werden. Für eine angedachte Einrichtung in der Größenordnung von insgesamt 200 Kindern wurde nun eine Machbarkeitsstudie vorgelegt. Diese hatte der Samtgemeinderat im Juni in Auftrag gegeben, am Dienstag waren Dr. Tanja Kessel, Professorin für Infrastruktur und Immobilienmanagement an der TU Braunschweig, gemeinsam mit Steffen Willmy zur Präsentation der Studie in die Mensa der Oberschule Weyhausen gekommen. Dies fand zwar im Rahmen einer Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses statt, eingeladen waren aber alle Mitglieder des Samtgemeinderates.

Platz für je fünf Krippen- und Kita-Gruppen

Die Studie geht von der Annahme aus, dass eine Einrichtung mit fünf Kita-Gruppen (125 Kinder) und fünf Krippen-Gruppen (75 Kinder) auf einem rund 7500 Quadratmeter großen Grundstück am Tappenbecker Mühlenweg gebaut über einen Zeitraum von 30 Jahren betrieben wird. Als wirtschaftlichste Beschaffungsvariante empfahlen die beiden Fachleute eine Umsetzung des Vorhabens in öffentlich-privater Partnerschaft ( ÖPP) – diese Variante war mit einer Umsetzung in Eigenrealisierung beziehungsweise mit einem Generalunternehmer-Modell verglichen worden.

Bei einer ÖPP würde die Samtgemeinde die Rahmenbedingungen in Form einer Leistungsbeschreibung vorgeben. Die anschließende Planung, der Bau und schließlich auch die Unterhaltung der Immobilie würde an ein privates Unternehmen vergeben werden. „Diese Modelle haben sich in vielen Bereichen sehr gut bewährt“, so Kessel. Steuerungsmöglichkeiten gebe es über verschiedene finanzielle Ausgleiche. Im Moment der Vergabe wisse die Samtgemeinde, was in den nächsten Jahren dafür in den Haushalt einzustellen sei.

Für die SPD ist der Standort nicht optimal

Ralf Prinke ( SPD) äußerte mit Blick auf die Größe des Bauvorhabens Bedenken: Die SPD-Fraktion stelle nicht in Frage, dass fünf Kita- und fünf Krippengruppen gebraucht würden. „Nur ob das an dieser Stelle sein muss“, dahinter gebe es Fragezeichen. Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier und Kämmerer Werner Hanisch entgegneten, mit der geplanten Kita solle unter anderem die „Container-Krippe“ in Tappenbeck ersetzt werden, weshalb tatsächlich nur drei Krippengruppen hinzukämen. Auch die Kita Weyhausen solle mit dem Neubau ersetzt werden.

„Wir werden noch mehr brauchen“, betonte Hanisch, und andere Standorte seien trotz des angedachten Neubaus nicht vom Tisch: „Das eine schließt das andere nicht aus.“ Prinke sagte, die SPD-Fraktion werde Vorschläge machen, wie eine Realisierung möglich sei, „vielleicht auch an Standorten, wo man kein Grundstück kaufen muss.“

Ein Vierteljahr Zeit für die Leistungsbeschreibung

Auch bezüglich des ÖPP-Models äußerte Prinke Bedenken. Zum Beispiel, ob „wir in einem Vierteljahr einen Vertrag mit allen Details“ erstellen könnten. Das sehe ich nicht.“ Zwar müsse bei der ÖPP am Anfang der Planung „viel Gehirnschmalz“ in die Leistungsbeschreibung gesteckt und das Projekt „städtebaulich und funktionell definiert“ werden, entgegnete Kessel. Es gebe aber Planungsbüros, Berater und Musterverträge mit erprobten Informationen.

Von Alexander Täger