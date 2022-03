Feuerwehrleute aus dem Boldecker Land absolvieren Spezialtraining in den USA

Boldecker Land

Robin Jung (32) aus Jembke und Julian Krüger (30) aus Osloß sind begeisterte Feuerwehrmänner. Beide leisten sie ehrenamtlichen Dienst in ihren jeweiligen Ortswehren. Einen zusätzlichen Ausbildungsdienst absolvierten die beiden Feuerwehrleute jüngst in den Vereinigten Staaten von Amerika. Genauer gesagt: auf dem Trainingsgelände der Feuerwehrschule der City of Orlando & Orange County im US-Bundesstaat Florida.

„Dort finden nahezu alle praktischen Trainings, Hands On Training genannt, statt“, berichtet Robin Jung. „Die Orlando Fire Conference ist eine Fortbildungsveranstaltung, an der sich Feuerwehrleute aus den USA oder wie wir aus Deutschland zu unterschiedlichen Fortbildungsthemen einbuchen können“, erläutert er. Bereits 2020 war Jung für eine Woche zur Orlando Fire Conference gereist. „Aufgrund der dort gewonnenen Erfahrungen und Eindrücke stand für mich eine erneute Teilnahme zum 20-jährigen Bestehen der ,Orlando Fire Conference 2022’ im Raum“, berichtet er. Julian Krüger hatte ebenfalls Interesse an einer Teilnahme, so dass die beiden sich für eine von einem deutschen Veranstalter angebotene Fortbildungsreise anmeldeten.

Feuerwehrleute wollen Wissen bei Einsätzen in Deutschland nutzen

Mit 19 weiteren Teilnehmern aus Deutschland und Feuerwehrleuten aus allen Teilen der USA durchliefen die beiden Feuerwehrleute aus dem Boldecker Land die Trainingseinheiten. Ziel sei es gewesen, die amerikanische Feuerwehrtaktik und -technik kennenzulernen. Sich neues Wissen anzueignen, das im Optimalfall auch in Deutschland umgesetzt werden kann, sowie neue Kontakte zu knüpfen und alte zu festigen, zählen Jung und Krüger auf.

Mit der vor Ort ausgeliehenen Schutzkleidung und Atemschutztechnik starteten sie ins Trainingsprogramm. Das bestand eingangs aus Fachvorträgen im Conference Hotel. Insgesamt seien acht Themenbereiche behandelt worden. Darunter Vent Enter Search (VES), eine Technik zum Absuchen von brennenden Gebäuden beziehungsweise Räumen nach vermissten Personen, das Fortbewegen mit dem Schlauch und die Handhabung/Haltetechnik mit dem Strahlrohr (The Way of the Nozzle), Brände in „Messiewohnungen“ und die dortige Vorgehensweise (Hoardes House), das Absuchen von Räumen/Gebäuden im Brandereignis nach amerikanischen Techniken verbunden mit dem Stellen von Leitern inklusive Retten über jene nach amerikanischem Prinzip (Search and Ladders). „Aber auch das Aufbrechen von Türen mit einem Schlagwerkzeug und dem Halligan Tool sowie der Umgang mit Trennschleifern und Rettungssägen im Brandeinsatz gehörte zum Trainingsprogramm“, schildert Julian Krüger die Ausbildungseinheiten.

Raketenstart als beeindruckendstes USA-Erlebnis

Die Live-Beobachtung eines Raketenstarts einer SpaceX auf dem Gelände des Kennedy Space Center sei aber zweifelsohne das beeindruckendste Erlebnis des USA-Aufenthalts gewesen. Und davon schwärmen die beiden Feuerwehrleute noch heute.

Von Joachim Dürheide