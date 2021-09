Weyhausen

Einem toten Baum „neues Leben“ einhauchen, wie schafft man das? Mit Kunst! Zehn Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren meldeten sich an für das Kunstprojekt des Sommerferienprogramms der Samtgemeinde Boldecker Land, das in diesem Jahr unter dem Motto „Natürlich nachhaltig“ stand. Gemeinsam bemalten sie hölzerne Nistkästen, die jetzt einen Platz am Stamm einer alten Eiche neben dem Jugendzentrum in der Neuen Straße in Weyhausen fanden.

Kunst am Baum: Hanna und Finn bemalen Vogelhäuser. Quelle: Samtgemeinde Boldecker Land

„Es sind 31 wunderbare Unikate entstanden, vielfältig und farbenfroh von den Kindern gestaltet, die wir als Teil einer Kunst-Installation benutzt haben“, beschreibt Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier das von ihr persönlich initiierte Projekt, „und so belebt dieser leider abgestorbene Baumveteran auch weiterhin das Dorfbild, indem er Teil unserer Installation geworden ist. Vielen Dank an alle Teilnehmer und Betreuerinnen sowie Betreuer dieser tollen Aktion!“

Die Werke der kleinen Künstler hängen gut sichtbar am Jugendtreff

Nachdem der Baumpfleger der Samtgemeinde grünes Licht gab, machten sich Schulhausmeister Martin Schulz, Jugendpflegerin Jennifer Drees und Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier mit einer großen Leiter ans Werk, um die Werke der kleinen Künstler öffentlichkeitswirksam zu platzieren.

Kunst am Baum: In einem Ferienprojekt bemalten Kinder Nistkästen, die jetzt einen abgestorbenen Baum am Jugendtreff verschönern. Quelle: Samtgemeinde Boldecker Land

„Ein Mehrfamilienhaus für Vögel wird das wohl nicht“, schmunzelt die Samtgemeindebürgermeisterin. Nur die wenigsten der bunten Kästen in ihrer Vielzahl würden tierische Mieter finden, aber das sei auch nicht geplant gewesen. „Doch wir wollen unsere Aktion auch in der Herbst-Ferienbetreuung des Hortes fortsetzen, indem wir nicht nur weitere Vogelhäuser für einen Einsatz als wirkliche Nisthilfen gestalten, sondern den Kindern dabei auch Naturwissen vermitteln. Angefangen bei der Frage: Welche Vögel leben bei uns? Wer brütet in welchen Nistkästen? Haben Vögel Reviere? Und was kann man sonst noch über unsere heimische Vogelwelt erfahren.“

Von der AZ-Redaktion