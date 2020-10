Weyhausen

Mit ihrem Herbstferienprogramm hat sich die Jugendförderung des Boldecker Landes jetzt aus der coronabedingten Zwangspause zurückgemeldet. Den Auftakt machte am Dienstagnachmittag die Aktion „Taschen bemalen“. Zwei Mädchen und ein Junge nahmen teil.

„Viel mehr hätten ohnehin nicht mitmachen können“, verwies Jugendpflegerin Jenni Drees auf noch immer geltende strenge Hygieneauflagen. Demnach dürfen sich maximal fünf Kinder gemeinsam mit den Betreuern Matthias Heidenpeter und Lena Vit für eine Ferienaktion im Weyhäuser Jugendtreff aufhalten, um Abstandsregeln nicht zu verletzen. Aktionen im Freien bietet man für immerhin acht Kinder an. Trotzdem wollte man beim Nachwuchs in den Ferien für etwas Abwechslung sorgen. Und das kam gut an.

Die Kinder nutzen verschiedene Maltechniken und Hilfsmittel

Mit großem Eifer legte das Trio los. „Sie waren richtig schnell und kreativ am Werk“, berichtete Drees mit Blick auf die schon sehr bald fertig bemalten Stofftaschen. Egal ob Regenbögen und Landschaften oder einfach bunte Muster und ein paar flotte Sprüche – die Kinder verzierten die zunächst schlicht weißen Taschen, wie es ihnen gerade in den Sinn kam. Dabei setzten sie auf verschiedene Maltechniken und Hilfsmittel: „Stoffmalkreide, Plaster Pens und natürlich Pinsel oder Schwämme mit flüssiger Textilfarbe“, erzählte Drees. Mit Klebeband klebten sie ab, was keine Farbe abbekommen sollte.

Die Taschen hatte die Jugendförderung den kleinen Künstlern für die Aktion zur Verfügung gestellt. Ursprünglich waren zwei Taschen pro Teilnehmer vorgesehen. „Aber die Kinder waren so flink, dass jeder sogar noch eine dritte Tasche gestalten konnte“, sagte Drees. Und sogar Zeit zum Aufräumen blieb noch. Das machten die Kinder übrigens so gründlich, dass sie sich ein Extra-Lob der Jugendpflegerin redlich verdient hatten.

Dank eines Föns ist die Farbe nach zwei Stunden richtig getrocknet

Die Betreuer fönten derweil die fertig bemalten Stoffbeutel. So war die Farbe am Ende der zweistündigen Kreativaktion trocken genug, um die Taschen ohne Farbverluste nach Hause mitzunehmen. „Sie sollten zuhause am besten noch mal richtig durchtrocknen und gebügelt werden“, empfahl Drees. Dann hält die Farbe auch in der Waschmaschine.

Weitere Aktionen folgen im Herbstferienprogramm in der kommenden Woche. Herbstliches Malen ist am Dienstag von 16 bis 18 Uhr für Kinder ab sieben Jahren angesagt. Eine Quizrallye startet am Mittwoch um 11 Uhr für Kinder ab acht Jahren. Und am Donnerstag erleben Gleichaltrige von 16 bis 18 Uhr, wie viel Spaß es macht, mit Fingerfarben zu malen. Alle Aktionen betreuen Matthias Heidenpeter und Lena Vit. Restplätze sind noch frei. Anmeldungen erfolgen übers Onlineportal der Jugendförderung unter www.unser-ferienprogramm.de/boldecker-land.

Von Ron Niebuhr