Nächstenliebe ist und war stets sein Antrieb. Eine große Etappe legte Aurelio Massei dabei im Amt als DRK-Vorsitzender Boldecker Land zurück. Der gebürtige Italiener setzte in der Region auch an anderer Stelle Meilensteine. Am Mittwoch gab’s dafür im Schloss Gifhorn das Verdienstkreuz.