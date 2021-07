Weyhausen

„Wir orientieren uns damit am Bedarf unserer Gäste“, nennt Wolfgang Kremer, Gesellschafter des Hotels Alte Mühle in Weyhausen, den Grund für die Errichtung von vier E-Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten auf dem Parkplatz des Betriebs. Dort können Besucher von Hotel und Restaurant künftig die Zellen ihres Fahrzeugs aufladen.

Bezahlen kann man an den von der LSW erworbenen und vom Wolfsburger Elektro-Fachbetrieb Selent installierten Säulen sowohl mit Kreditkarte als auch mit RFID-Schlüssel oder Paypal. Pro Ladepunkt stehen beim Tanken elf Kilowattstunden zur Verfügung sowie 400 Volt Drehstrom-Spannung. Eine Erhöhung der Ladekapazität ist nach Angaben von Burghard Selent machbar.

Die Alte Mühle ist Vorreiter im Hotel- und Gastronomiebereich

Möglich gemacht wird das Angebot von gleich acht Ladepunkten an einer Stelle durch einen firmeneigenen Transformator, der vor zweieinhalb Jahren bei der Umrüstung der Küche der Alten Mühle errichtet worden war. So wurde seinerzeit in Sachen E-Mobilität bereits einiges vorbereitet. Technisch möglich ist auch die Errichtung weiterer Ladesäulen an der Alten Mühle, die nach eigenen Angaben mit dem neuen Angebot noch Vorreiter im privatwirtschaftlichen und insbesondere im Hotel- und Gastronomiebereich in der Region ist.

Dass werde sich aber rasch ändern, ist Wolfgang Kremer davon überzeugt, dass sich „diese Entwicklung nicht mehr aufhalten lässt“. Betriebe, die sich bislang wegen Corona mit Investitionen zurückgehalten hätten, würden bald nachziehen und die Lade-Infrastruktur für Elektro- und Hybridfahrzeuge verdichten. Gleichwohl sei auf dem Ladesäulen-Markt ebenso wie auf dem für Elektrofahrzeuge heute „noch vieles im Fluss“ und weise „Ungereimtheiten“ auf.

Für elektromobile Gäste der Alten Mühle – unter ihnen viele Geschäftsreisende – gibt’s allerdings erstmal keine. Sie können ab sofort den Komfort der neuen „Destination-Charger“ (Ladestationen am Zielort) genießen und sicher sein, dass sie nach einem Abend im Restaurant oder einer Nacht im Hotel mit ausreichender „Tankfüllung“ ihr nächstes Ziel ansteuern können.

Von Jörg Rohlfs