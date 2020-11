Eischott

Nach einer mindestens gefühlt „sehr langen Zeit“ könne er nun eine „sehr erfreuliche Mitteilung“ für den Rühener Ortsteil machen, freut sich der stellvertretende Gemeindebürgermeister Hermann Jordan: „Der Breitbandausbau mit Glasfaser in Eischott ist 2021 realisierbar.“ Auch nicht schlecht: Der Hausanschluss ist kostenlos.

Schon seit fast drei Jahren bemüht sich die Gemeinde, „wirklich schnelles Internet, also über Glasfaser, nach Eischott zu bringen. Jetzt ist es fast geschafft“, so der Eischotter Jordan, der sich bei dem Anliegen persönlich stark engagiert hat. „Nach langen Verhandlungen und langem Suchen nach geeigneten Projektpartnern“ für den Tiefbau, die Finanzierung und nicht zuletzt für den Netzbetrieb, sei das Ziel, den Ausbau zu starten, nun bald erreicht.

Vorvermarktung startet

Gemeinsam mit der Lünecom Kommunikationslösungen GmbH mit Sitz in Lüneburg, die seit vielen Jahren im Breitbandausbau und in der Breitbandversorgung im norddeutschen Raum tätig sei, werde man für den Ort jetzt eine Lösung schaffen, meint Jordan. „Dafür startet jetzt eine dreimonatige Vorvermarktungszeit.“ Eischotter, die sich in diesem Zeitraum für einen Vertrag mit der Lünecom entscheiden, erhalten einen kostenlosen Glasfaser-Hausanschluss und Glasfaser-Tarife mit Bandbreiten von 100, 200 oder 500 MBit/s zu marktüblichen Preisen, zählt Hermann Jordan auf.

Die Lünecom werde das Projekt in „eigenwirtschaftlichem“, also nicht gefördertem Ausbau umsetzen und Glasfaserkabel nach Eischott bringen. „Jeder Haushalt der den kostenlosen Anschluss bestellt und somit bei dieser Gemeinschaftsaufgabe dabei ist, wird angeschlossen.“ Allerdings gebe es „einen kleinen Wermutstropfen: Es müssen 251 Anschlüsse realisiert werden, sonst würde sich der eigenwirtschaftliche Ausbau nicht rechnen“.

„Nutzt diese einmalige Chance“

Er sei jedoch guter Dinge, dass das in dem rund 350 Haushalte umfassenden Dorf klappen wird: „Denn sehr viele Eischotter wissen nicht zuletzt durch die aktuellen Einschränkungen durch Corona, dass nicht nur die Zukunft der Unterhaltung sondern auch Arbeitswelt in allen Bereichen nur mit Glasfaser bis ins Haus sinnvoll zu gestalten ist.“ Dieses Ziel mit dem Breitbandausbau zu erreichen, „können wir nun greifbar nah vor uns sehen“. Wenn die notwendige Anzahl an Anschlüssen nicht geschafft werde, bedeutet das, „dass sich in den kommenden drei bis vier Jahren nichts ändern wird“, glaubt Hermann Jordan, der deshalb an alle Eischotter appelliert: „Nutzt diese einmalige Chance.“

Info-Flyer und Hausbesuche

Breitband für Eischott: Die Vorvermarktungs-Kampagne hat begonnen. Quelle: Jörg Rohlfs Archiv

Die Vorvermarktungs-Kampagne hat damit begonnen, dass einige Bürger Info-Zettel mit der guten Nachricht an alle Haushalte verteilt haben. „Ab der kommenden Woche wird Lünecom dann Flyer verteilen zum Prozedere und mit Kontaktdaten“, kündigt Jordan an. Dann könnten zwecks Beratung und Abschluss eines Vorvertrags Hausbesuche, Termine im Rathaus in Rühen oder telefonische Beratung vereinbart werden. Vertrags-Anträge seien online verfügbar und ab 11. November auch in Papierform im Gemeinderathaus, wie Hermann Jordan berichtet, der davon ausgeht, dass, falls das Projekt startet, „die Maßnahme nächstes Jahr bis Weihnachten umgesetzt wird“.

Von Jörg Rohlfs