Einstimmige Wahl: Axel Passeier bleibt Bürgermeister von Osloß

Osloß

Axel Passeier bleibt Bürgermeister in Osloß. Bei der konstituierenden Sitzung des neuen Gemeinderates wurde er am Montagabend einstimmig in offener Wahl wiedergewählt.

Damit startet Passeier (SPD) in seine zweite Amtszeit als Osloßer Bürgermeister, einen Gegenkandidaten gab es nicht. Als erstes gratulierte Dennis Ehrhoff, frischgebackener Samtgemeindebürgermeister. Dieser hatte die Wahl geleitet. Erster Stellvertreter des Bürgermeisters ist Ralf Prinke (SPD), der in Personalunion auch das Amt des Verwaltungsvertreters inne hat. Zweiter stellvertretender Bürgermeister ist Klaus Dumschat (WGO).

Erschließung der Baugebiete war „große Hausnummer“

Passeier lies Rat und Zuhörer an einigen Gedanken teilhaben und blickte zurück und nach vorn. Die Erschließung der Baugebiete sei „schon eine große Hausnummer gewesen“, die noch nicht abgeschlossen ist. Bauarbeiten hätten auch für einige Aufregern bei Bürgern gesorgt. Als nächstes stehen ab Mittwoch, 10. November, die Arbeiten zum Glasfaser-Ausbau sowie ab dem 15. November der Umbau der Bushaltestellen (zuerst an der Schule) auf dem Plan. Und im Februar steht eine mehrwöchige Sperrung der B 188 an. Für die Gaststätte wird ein neuer Pächter gesucht

Auch nachdenkliche Worte waren von Passeier zu hören. So mache er sich „wirklich Sorgen“ um die finanzielle Situation kleinerer Ortschaften wie Osloß, mit „Umlagen, so hoch wie wir Einnahmen haben“. Auch das Thema Asylbewerber sprach der Bürgermeister an. Als eines der Probleme nannte er die Sprachbarriere. Wenn in dem vom Landkreis Gifhorn neu gemieteten Gebäude demnächst Bewohner einzögen, müsse auch ein Dolmetscher vor Ort sein.

Passeier berichtet von Drohbriefen und Ermittlung des Staatsschutzes

Es sei auch ein Thema, „wie wir alle miteinander umgehen.“ Es gebe Menschen, mit denen kein sachliches Gespräch möglich und aus deren Sicht der Gemeinderat grundsätzlich „blöd“ sei. „Wir tun das hier für unser Dorf, um etwas zu bewegen“, gab Passeier zu bedenken und berichtete sogar von Drohbriefen „mit solch extremen Inhalten, dass hier sogar der Staatsschutz ermittelt“ habe. Was in der Gesellschaft passiere, sei „wirklich arg, arg bedenklich“, so der Bürgermeister, der sich darüber hinaus eine „gute Zusammenarbeit“ im neuen Rat wünschte.

Entsprechend des Wahlergebnisses sitzt jeweils ein WGO-Mitglied in den Fach-Ausschüssen, alle anderen gehören der SPD an. Der Finanzausschuss besteht aus der Vorsitzenden Andrea Sammann, Frank Roth, Ralf Prinke, Michael Schoke sowie Vanessa Usemann (WGO). Der Bau- und Planungsausschuss setzt sich aus Klaus Dumschat (Vorsitzender) sowie Christian Jürgens, Ralf Prinke, Michael Schoke und Marcel Hentschel zusammen. Im Sport-, Kultur – und Jugendausschuss sitzen Frank Roth (Vorsitzender) sowie Jörg Dürkop (WGO), Marcel Hentschel, Andrea Sammann und Christian Jürgens.

Ehemalige Ratsmitglieder wurden verabschiedet

Osloß: Der alte und neue Bürgermeister Axel Passeier (r.) verabschiedete Ratsmitglieder. Quelle: Alexander Täger

Vor seiner Wahl zum Bürgermeister verabschiedete Passeier die nun ehemaligen Ratsmitglieder und dankte ihnen für ihr Wirken für die Gemeinde. Melanie Jung, Manuela Tappenbeck, Birgit Schulze, Torsten Könecke, Niels Dieckmann und Timo von der Ohe gehören dem neuen Gemeinderat nicht mehr an.

Von Alexander Täger