Eine Lüftungsmöglichkeit für den Mehrzweckraum der Kita Jembke

Boldecker Land

Wegen der Corona-Situation fand die jüngste Sitzung des Bau-, Planungs-, Umwelt- und Digitalausschusses der Samtgemeinde Boldecker Land im Digitalformat statt. Es ging unter anderem um Dachfenster für den Kindergarten Jembke und die Zukunft der Mitgliedschaft im IT-Verbund.

Bei der Videokonferenz am Donnerstag wurden keine Beschlüsse gefasst, weil dies nicht der Geschäftsordnung entspricht. Da ein Ausschuss aber ohnehin nichts beschließt, sondern lediglich Empfehlungen abgibt, sei die digitale Sitzung laut Info des Landkreises „unschädlich“, wie Samtgemeindebürgermeister Dennis Ehrhoff mitteilte. Ausschussvorsitzender Ernst-Dieter Meinecke regte gegen Ende der Sitzung an, dass die Ausschussmitglieder sich vor Ort treffen und alle anderen dann digital zugeschaltet werden könnten – auf diese Weise könne nämlich abgestimmt und ein späteres schriftliches Umlaufverfahren vermieden werden.

Fehlende Lüftungsmöglichkeit im Kita-Mehrzweckraum

So wurde zunächst bloß über die einzelnen Themen der Tagesordnung gesprochen – etwa über die geplante Kita am Silbersee in Weyhausen, die bereits im Kita-Ausschuss auf der Agenda gestanden hatte. Ein weiterer Punkt: die fehlende Lüftungsmöglichkeit im Mehrzweckraum im Kindergarten Jembke. In den dortigen Gauben gebe es derzeit eine Festverglasung, die nicht geöffnet werden könne, wie Bauamtsleiter Sebastian Exner erklärte. Insbesondere zu Pandemiezeiten stelle die fehlende Lüftungsmöglichkeit – die derzeit bloß über Türen möglich ist – ein Problem dar. Deshalb gibt es den Vorschlag, Dachfenster einzubauen, die per Fernbedienung geöffnet, im Sommer verschattet und per Solarstrom elektrisch betrieben werden können.

Darüber hinaus wurde über einen möglichen Austritt aus dem IT-Verbund Uelzen und einen Beitritt der Samtgemeinde in den IT-Verbund des Landkreises Gifhorn gesprochen. Dort erhalte die Samtgemeinde mehr Leistung, weil dann auch die IT-Betreuung von Schulen und Kitas zur Vereinbarung gehören solle, wie Ehrhoff unter anderem erklärte. Weil eine andere Samtgemeinde Mitglied im IT-Verbund Uelzen werden möchte, steht eine Übertragung der Mitgliedschaft im Raum, was vielleicht einen früheren Wechsel ermöglichen könnte.

Die Sanitäranlagen im Feuerwehrgerätehaus Osloß sollen schon seit 2014 saniert werden

Ein weiterer Punkt: Eine Sanierung der Sanitäranlagen im Feuerwehrgerätehaus Osloß. Dies sei schon seit 2014 ein Thema, so Ehrhoff. Die Kosten werden laut Ratsvorlage mit maximal 24 500 Euro veranschlagt, die Feuerwehr möchte sich mit Eigenleistungen einbringen.

Letztlich entscheiden wird der Samtgemeinderat, der am Donnerstag, 10. Februar, um 18 Uhr, tagt.

Von Alexander Täger