Eine Bürgermeisterwette zum 50. Jubiläum des Boldecker Lands

Boldecker Land

Bis zum 30. September haben sie Zeit, um die Wette einzulösen: Dennis Ehrhoff, Samtgemeindebürgermeister des Boldecker Landes, fordert die Einwohner der sechs Mitgliedsgemeinden Barwedel, Bokensdorf, Jembke, Osloß, Tappenbeck und Weyhausen anlässlich des 50. Jubiläums der Samtgemeinde heraus. Stehen bis dahin 50 neue Sitzbänke in den Dörfern und der Natur, gibt er sich geschlagen.

„Ich wette, dass Sie es nicht schaffen, bis zum 30. September 50 neue Parkbänke für die Naherholung in den Mitgliedsgemeinden und der Feldmark dauerhaft aufzustellen“: Mit dieser Bürgermeisterwette will Ehrhoff den Freizeitwert der Samtgemeinde steigern. Nicht der einzige Grund, weshalb er es gar nicht so schade fände, die Wette zu verlieren. Sollten die Bürgerinnen und Bürger es nämlich schaffen, in Absprache mit ihren jeweiligen Gemeinden die Bänke aufzustellen, profitieren davon die Kinder.

Verliert der Bürgermeister, haben die Kinder was davon

Ehrhoffs Wetteinsatz, mit dem er dagegenhält: „Sollte ich die Wette verlieren, wird am 31. Oktober zu Halloween das Rathaus der Samtgemeinde zum Spukschloss umdekoriert. Entsprechend kostümierte Kinder können einkehren und sich bei uns – trick or treat – Süßes oder Saures abholen und sich von einem spannenden Halloween-Programm überraschen lassen.“

Der Anlass für diesen Spaß ist das Jubiläum des Boldecker Landes: Am 1. Juli ist es genau 50 Jahre her, seit nach einer kommunalen Verwaltungs- und Gebietsreform die Samtgemeinde gegründet wurde. Dieses Jubiläum soll gebührend gefeiert werden. Die offizielle Festveranstaltung ist für den 24. bis 26. Juni geplant. Sie soll in einem Festzelt auf dem Festplatz an der Mehrzweckhalle in Weyhausen begangen werden, nachdem bei der vorigen Ratssitzung die Gemeinde Weyhausen als Veranstaltungsort ausgelost worden war.

Mit einer Party am Freitagabend geht es los

Den Beginn der Feierlichkeiten markiert eine Abendvesper mit anschließender Party am Freitag, 24. Juni. „Aufgelockert werden soll der Festakt durch Interviews mit verschiedenen interessanten Gesprächspartnern, für die wir eine Couch auf der Bühne aufstellen werden“, sagt Samtgemeindebürgermeister Dennis Ehrhoff. Auch der Auftritt eines musikalischen Gastes sei vorgesehen.

So entstand die Samtgemeinde Für eine Informationsbroschüre aus dem Jahr 2017/18 über die Samtgemeinde Boldecker Land hat der Jembker Heimatforscher Harald Harms die Geschichte der Samtgemeinde zusammengefasst. Dass die Gebietseinheit so aussieht, wie sie heute aussieht, war nicht von Anfang an klar. Zunächst sollten sich Jembke, Tappenbeck, Weyhausen, Osloß, Bokensdorf, Barwedel, Tiddische, Hoitlingen und Brackstedt zusammentun – Ziel war es, mindestens 7000 Einwohner zusammen zu bekommen. Sitz der Verwaltung sollte Jembke werden. Die Reformkommission war einverstanden, wollte aber den Verwaltungssitz in Weyhausen haben. Und dann ging’s los: Osloß und Weyhausen wollten lieber zu Fallersleben gehören, weil man dort auch einkaufen ging. Die Tiddischer und Hoitlinger orientierten sich nach Vorsfelde, und Brackstedt wollte sich Wolfsburg anschließen. Da waren es plötzlich weniger als 3000 Einwohner. Es ruckelte noch ein bisschen hin und her, ehe sich dann die sechs heutigen Mitgliedsgemeinden zusammenfanden und am 1. Juli 1972 per Interimsvertrag die Samtgemeinde Boldecker Land gründeten. Das Amt des Samtgemeindebürgermeisters übernahm Heinrich Schulze, der damalige Bürgermeister von Weyhausen. Die Verwaltung zog zunächst in die Neue Straße 10, später in die Brückenstraße und 2005 dann in den Neubau an der Bokensdorfer Straße.

Am Samstag, 25. Juni, zieht dann der bekannte „Schlager-Muuv“ mit seinen geschmückten Zugfahrzeugen in gewohnt schrillem Umzug durch Weyhausen zur anschließenden Schlager-Fete auf dem Festplatz. „Auch dafür werden wir einen Star-Gast gewinnen“, verspricht Ehrhoff. Den Abschluss wird ein sonntäglicher Kaffeenachmittag bilden, und in diesem Rahmen „die größte Senioren-Party, die das Boldecker Land je gesehen hat“.

Alte Fotos und Erinnerungsstücke sind willkommen

Bereits im April will Dennis Ehrhoff im Rathaus in Weyhausen eine Ausstellung mit Exponaten aus „50 Jahren Boldecker Land“ eröffnen. Er appelliert an die Boldecker: „Wer noch interessante alte Fotos aus den Gründerjahren der Samtgemeinde besitzt sowie andere originelle oder einmalige Stücke, die wir dabei zeigen können, sollte uns diese bitte zur Verfügung stellen. Melden Sie sich im Rathaus!“

Von der AZ-Redaktion