Einbruch in ein Wohnhaus in Jembke – Polizei sucht Zeugen

Jembke

Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Jembke kam es am gestrigen Montag. Unbekannte verschafften sich durch Aufhebeln der Terrassentür Zugang zum Haus am Finkenweg und entwendeten daraus Werkzeug und Schmuck im Wert von mehr als 2000 Euro, wie die Polizei berichtet. Die Tat ereignete sich zwischen 8.30 und 22.45 Uhr. Zeugen und Hinweisgeber, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Tel. (05371) 98 00 an die Polizei Gifhorn zu wenden.

Von der AZ-Redaktion