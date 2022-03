Droht der Christian-Albinus-Oberschule in Weyhausen die Schließung?

Schülervertreterin Tarja Pohl verlas im Schulausschuss eine Stellungnahme vom Personalrat der Oberschule Weyhausen zur möglichen Schulschließung.

Als „zuallererst Betroffene“ hätte sich dieser vorab ein persönliches Gespräch gewünscht, statt über Personal der Samtgemeinde oder die Presse davon zu erfahren. Dies habe das Kollegium, aber auch Eltern und die Schüler „vor den Kopf gestoßen“ und „viele Fragen aufgeworfen“.

Unter anderem wurde gefragt, wie der Fahrplan für eine eventuelle Abwicklung der Schule innerhalb eines Jahres aussehe und welche Schule die Schülerinnen und Schüler aufnehme. Und: „Wohin gehen vor allem die vielen inklusiv beschulten Kinder?“

Ob sich die Samtgemeinde über alternative Schulformen Gedanken gemacht habe? Was, so hieß es, spräche beispielsweise gegen eine Umwandlung in eine Realschule mit festem Einzugsgebiet? Oder gegen eine Kooperation der Schule mit der Weyhäuser Grundschule beziehungsweise der Pestalozzischule mit integrierten Förderklassen?

„Diese Form der Kooperation würde unsere erfolgreiche inklusive Arbeit fortführen, die wir hier seit Jahren leisten und die sowohl von der Pestalozzischule als auch von den Eltern und SchülerInnen sehr anerkannt wird“, heißt es weiter in der Stellungnahme, die der AZ vorliegt. „Denn trotz mangelnder finanzieller Unterstützung in den letzten Jahrzehnten und dem daraus resultierenden maroden Bauzustand verzeichnen wir dennoch verhältnismäßig hohe Schülerzahlen und seit zwei Jahren auch wieder mehr Zulauf, so dass wir in fast allen Jahrgängen zweizügig sind.“

Zwar besuchten laut der Zehnjahresprognose 165 Schüler und Schülerinnen die Schule. Diese Zahl sei aber „nicht aussagekräftig“. Zum einen betrage die Schülerzahl derzeit 169, zweitens seien Doppeltzählungen durch Inklusion nicht berücksichtigt worden. „Unter Berücksichtigung der Doppeltzählung sind es 199 SchülerInnen.“

Die Schülerzahlen belegten, dass die Oberschule oft Anlaufstelle für inklusiv zu beschulende Kinder sei und diese dort bessere Voraussetzungen zur individuellen Förderung finden würden als an anderen Schulen. Trotz der schwierigen Bedingungen an der Schule führe die „engagierte Arbeit unseres Kollegiums zu einer erfreulich hohen Anzahl an erfolgreichen Schulabschlüssen“, es werde „ein Wohlfühlort mit angenehmer Lernatmosphäre“ geboten, es gebe „eine hohe Schüler- und Elternzufriedenheit.“

„Ein Abwickeln unserer Oberschule auf diese Art und Weise entwertet unsere Arbeit der vergangenen Jahrzehnte unter immer schwierigeren Bedingungen.“ Der Personalrat fordert auf: „Gehen Sie ins Gespräch mit uns!“