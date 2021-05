Jembke

„Wilde Tiger sind schlau, schnell, und sie achten auf die Natur, in der sie leben.“ So sehen sich auch drei Mädchen im Alter von neun und zehn Jahren aus Jembke und Bokensdorf, die gemeinsam die vierte Klasse der Grundschule Jembke besuchen. Miteinander machten sie sich Gedanken über ihre Umwelt und die Natur, das Insektensterben und die Luftverschmutzung – und was sie selbst dagegen tun könnten.

„Am Ende wurden ,Die wilden Tiger‘ gegründet, ein aussagekräftiges Plakat entworfen, und die Tigerinnen machten sich auf und sammelten in ihrem Familienkreis sowie bei Bekannten und Nachbarn aus dem Dorf Spenden für den Kauf von Bäumen und Büschen, um sie als Insektenfutter zu pflanzen“, berichtet Bürgermeisterin Susanne Ziegenbein. Die Resonanz auf den Spendenaufruf sei „überwältigend“ gewesen.

Gemeindearbeiter helfen den Mädchen beim Einsetzen der Obstbäume und Sträucher

In kürzester Zeit landeten Umschläge mit „zum Teil recht hohen Geldbeträgen“ in den Briefkästen der Jembker Mädchen am Gräflichen Ring, sodass knapp 300 Euro zusammen kamen. Susanne Ziegenbein, die durch die Familie eines der Mädchen von der Aktion erfuhr, war sofort begeistert. Sie unterstützte das Vorhaben im Namen der Gemeinde Jembke, indem sie die Gemeindearbeiter Frank Nieß und Maik Soltwedel die gekauften Pflanzen aus einer Gärtnerei in Mörse abholen ließ.

Beide halfen dann auch tatkräftig beim Einsetzen der Obstbäume und insektenfreundlichen Sträucher entlang des Tiddischer Weges in Jembke mit. „Früher standen an vielen Wegen in der Feldmark Obstbäume“, erinnert sich die Bürgermeisterin. „Deshalb haben wir den Tiddischer Weg gewählt, der auch ein sehr beliebter Spazierweg ist.“ Als Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier von dem Projekt hörte, spendete sie spontan den Samen zum Anlegen eines Blühstreifens unter den neuen Pflanzen.

Die drei Tigerinnen pflegen und gießen ihre Pflanzen täglich

Damit Bäume und Büsche auch gut anwachsen und gedeihen, bleiben die Tigerinnen am Ball: Täglich pflegen und gießen sie „ihre“ Pflanzen. „Im Namen der ,wilden Tiger‘ und auch der Ge-meinde Jembke möchte ich gerne allen Spendern, der Gärtnerei Lieven und Samtgemein-debürgermeisterin Anja Meier danken, dass sie die Aktion unterstützt haben“, sagt Bürgermeisterin Susanne Ziegenbein.

Von der AZ-Redaktion