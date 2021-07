Dorfflohmarkt in Barwedel: Endlich wieder stöbern und feilschen

Barwedel

Endlich war mal wieder etwas los in Barwedel. Die Dorfgemeinschaft veranstaltete einen Dorfflohmarkt. Die Corona-Pandemie hatte für fast 18 Monate alle sonst gewohnten Zusammenkünfte ausfallen lassen. Die Idee zu dem Dorfflohmarkt hatten Frauke Krannich und ihre Schwiegertochter Susann Hinrichs.

Die beiden holten sich ein paar Tipps von Ursel Krüger aus dem Mühlenweg, die in der Vergangenheit schon zwei Mühlenweg-Flohmärkte ausgerichtet hatte. Und schon entstand das Organisationsteam um Familie Krannich, Doreen Suckow und Mareike Rösel. „Wir wollten mit dem Dorfflohmarkt nach der langen Zeit der Entbehrungen neuen Schwung ins Dorfleben bringen“, so deren Aussage.

Die Organisatorinnen ließen Vorsicht walten

Aber sie ließen dennoch Vorsicht walten und hatten keinen zentralen Veranstaltungsort ausrufen lassen. „Jeder vor seiner eigenen Haustür“, hieß deshalb die Ankündigung. Ihr Aufruf dabei lautete: „Habt ihr während des Lockdowns entrümpelt und aufgeräumt? Eure Keller und Dachböden laufen über und ihr wisst nicht, wohin mit all den Sachen? Dann veranstaltet auf eurem Grundstück euren eigenen kleinen Flohmarkt.“ Gesagt, getan. Wie sich zeigte, zündete die Idee. Der Funke sprang auf die Dorfbevölkerung über. Mehr als 50 Flohmarktbeschicker hatten sich gemeldet, vor ihrer Haustür Stände aufzubauen.

Eine von den Initiatorinnen angefertigte Übersichtskarte der teilnehmenden Haushalte zeigte eindrucksvoll, dass sich in jedem Ortsteil und Straßenzug durch Luftballons gekennzeichnete Flohmarktstände befanden. „Wir sind überrascht und hocherfreut, welche Resonanz unser Aufruf gefunden hat“, sagte Frauke Krannich. Ziel sei es, der Dorfbevölkerung, die sich lange Zeit nicht gesehen habe, nach dem Rückgang des Inzidenzwertes eine Möglichkeit der Begegnung und des Austauschs anzubieten.

Schnäppchenjäger – auch sehr viele von außerhalb – kamen voll auf ihre Kosten und konnten nach Herzenslust stöbern. Ein Hauch von lang vermisster Normalität war zu spüren. „Es macht Spaß, wieder zu feilschen“, sagte Elke Obst aus Triangel. Sie wurde am Stand von Britta Pohlmann-Schulz, die ihren Stand vor der Kulisse ihres Niedersachsenhauses an der Dorfstraße aufgestellt hatte, fündig. „Ich habe gerade eine Serie Bücher von Edgar Wallace günstig erstanden. Ich lese doch so gerne Krimis“, freute sich Elke Obst.

Sogar eine nostalgische Viehwaage war im Angebot

Ob Haushaltswaren, Kinder- oder Sachbücher, Kinderspielzeug, Gläser unterschiedlichst geformter Art, Kleidung, Tischdecken, Porzellan oder Tonkrüge: Die ganze Palette, die einen Flohmarkt ausmacht und dem Aufruf folgend unter dem Dach oder im Keller bisher versteckt ihr Dasein fristete, wechselte munter die Besitzer. Bei Siegfried Brandes aus dem Mühlenweg konnten gebrauchte Gerätschaften wie Heckenscheren und sogar eine nostalgische Viehwaage erstanden werden.

Und auf Flohmarktbesucher, die während ihrer Tour durch den Ort am Heidekrug in der Hauptstraße vorbei kamen, warteten im Außenbereich eine Kaffee- und Kuchentafel, knackig braun gebrutzelte Bratwurst vom Grill sowie diverse Kaltgetränke. Aber auch viele Standbetreiber machten einen Abstecher zum Heidekrug. „Um uns zu versorgen“, wie sie sagten.

Das Organisationsteam zog nach sechs Stunden eine rundherum positive Veranstaltungsbilanz. „Wir haben viele lobende Worte zu hören bekommen. Darüber freuen wir uns.“

Von Joachim Dürheide