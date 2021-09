Deutschland rettet Lebensmittel – auch in Barwedel auf einem Kartoffelfeld

Barwedel

Kartoffeln selber ernten und mehr über die Knolle erfahren – das geht an den beiden Wochenenden, 25. und 26. September sowie 9. und 10. Oktober, jeweils vom 10 bis 14 Uhr auf dem Acker der Jembker Familie Schulze in Barwedel. Sie beteiligt sich mit der Aktion erneut an der bundesweiten Aktionswoche „Deutschland rettet Lebensmittel!“.

Wie werden Kartoffeln geerntet? Warum schaffen es verformte Knollen nicht in den Supermarkt? Und wie lange sind Kartoffeln haltbar? An den beiden Wochenenden können Kinder und Erwachsene auf Schulzes Kartoffelacker in Barwedel mehr darüber erfahren und auch selbst Kartoffeln ernten.

Aktionen machen auf den Wert von Lebensmitteln aufmerksam

Kartoffelernte: Familie Schulze hat auch rote und blaue Knollen. Quelle: privat

Die bundesweite Aktionswoche „Deutschland rettet Lebensmittel!“ vom 29. September bis zum 6. Oktober wurde organisiert von der Initiative „Zu gut für die Tonne“. In dieser Woche machen zahlreiche Aktionen im ganzen Land auf den Wert von Lebensmitteln aufmerksam. „Wir möchten den Leuten zeigen, wie viel Ressourcen der Anbau und die Ernte kosten, und darauf aufmerksam machen, dass Kartoffeln, wie auch andere Lebensmittel, viel zu schade für die Tonne sind“, erklärt Heike Schulze. „Auf dem Acker sieht man außerdem, dass auch einige verformte Kartoffeln zur Ernte dazugehören, die aber genauso gut schmecken wie die makellosen.“

Wer selber Kartoffeln ernten möchte, bringt am besten einen eigenen Eimer und Gartenhandschuhe mit. Das Besondere: Neben den bekannten gelben Kartoffeln können auch blaue und rote geerntet werden. Am Sonntag, 26. September, zeigen die Historischen Landmaschinenfreunde Barwedel außerdem eine Vorführung ihres Kartoffelroders.

Das Feld befindet sich nordöstlich von Barwedel

Wer dabei sein möchte, biegt in Barwedel von der Hauptstraße auf den Braischeweg ab. Weiter geht es über die Brücke, die die Bundesstraße 248 überquert, rechts am Reitplatz vorbei der Straße etwa 500 Meter folgen. Dort befindet sich das Kartoffelfeld.

Mehr Informationen gibt es bei Familie Schulze unter Tel. (05366) 264.

Von der AZ-Redaktion