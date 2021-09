Der neue Spielplatz in Jembke kommt bei Nachwuchs und Eltern gut an

Jembke

Hier haben die heutigen jungen Eltern als Kinder noch selbst gespielt, haben geschaukelt und geturnt, auf den Balken aus Holz balanciert: Seit beinahe 25 Jahren besteht der Kinderspielplatz in Verlängerung des Streijeringes in Jembke, war stets ein Treffpunkt für die Kinder aus der gesamten Umgebung. Und das ist er bis heute. Allerdings mittlerweile in veränderter Form.

Die alten Spielgeräte aus dem Jahr 1997 sind beseitigt, frischer Rasen ist angesät, biologischer Mulch aufgetragen. Und auch die Kollektion attraktiver Spielgeräte ist nagelneu. Nach rund halbjähriger Bauzeit wurde der komplett sanierte Spielplatz wieder seiner Bestimmung übergeben. Sehr zur Freude aller Kinder aus der Umgebung, die die Anlage lautstark in Besitz nahmen. Und das geschah im Beisein zahlreicher Eltern sowie einer kleinen Delegation des Jembkers Gemeinderates.

Der neue Spielplatz kommt gut an: Die Kinder erobern die Spielgeräte am Streijering in Jembke. Quelle: Burkhard Heuer

Eine Reparatur der alten Geräte wäre viel zu aufwändig gewesen

„Wir haben bewusst auf eine offizielle Eröffnung verzichtet“, so Bürgermeisterin Susanne Ziegenbein, Hauptpersonen seien schließlich die jüngsten Mitbewohner. Aber die Bürgermeisterin war natürlich gekommen, um sich von der Qualität des neues Spielplatzes zu überzeugen. Mit dabei waren Bauausschussvorsitzender Lars Riemenschneider sowie Gemeinderatsmitglied Arthur Eistetter. Riemenschneider berichtete aus der Vorgeschichte der Sanierung. Sicherheitsexperten vom TÜV nämlich hatten vor etwas mehr als zwei Jahren die Beschaffenheit des Spielplatzes insgesamt und der hölzernen Spielgeräte unter die Lupe genommen und festgestellt, dass die notwendigen Sicherheitsstandards nicht mehr eingehalten werden konnten. Lediglich eine Schaukelgruppe mit Pfosten aus Metall wurde damals von der Prüfungskommission als noch zukunftstauglich bezeichnet. Die anderen Spielgeräte allerdings waren dagegen so beeinträchtigt, dass eine Reparatur viel zu aufwändig erschien.

„Der Gemeinderat fasste damals auf Vorschlag aus dem Bauausschuss den Beschluss“, so Bürgermeisterin Susanne Ziegenbein, „Nägel mit Köpfen zu machen.“ Eine renommierte Fachfirma wurde mit der Erneuerung des Spielplatzes beauftragt, rund 25- bis 30 000 Euro als Budget festgeschrieben. „Wir haben zwar noch nicht alles abgerechnet“, so Lars Riemenschneider, „aber wir bleiben sicher im gesteckten Rahmen.“

Die Kinder sind begeistert von den neuen Spielgeräten

Und das Ergebnis überzeugte zur Eröffnung nicht nur die Gäste aus der Politik, sondern auch Kinder und Eltern: Auf 780 Quadratmetern sind ein verzweigtes Klettergerüst, Balancierbalken, Nestschaukel, Rutsche und Wipptiere entstanden. Die Materialien sind sämtlich aus recyceltem Kunststoff in Holzoptik. Wind und Wetter können diesem Material nichts mehr anhaben. Und Holzsplitter im Fingerchen – wie sie die Eltern der heutigen Kinder noch haben erleiden müssen – gehören für immer der Vergangenheit an. „Alles ist ganz toll geworden“, so das Urteil von Jana Ehrhoff, deren Töchterchen Joana (2) gleich mit Begeisterung die Wipptiere ausprobierte.

Der Platz biete nicht nur den Kindern viele Spielmöglichkeiten, sondern auch den Familien die Möglichkeiten zum Kennenlernen, erwartet die Jembker Bürgermeisterin.

Von Burkhard Heuer