Der größte Posten in der Statistik der Jembker Feuerwehr: Die Fehlalarme

Jembke

Alles anders wegen Corona: Außer der Tatsache, dass es eine Zwei-Jahreshauptversammlung war, fand die Zusammenkunft der Jembker Feuerwehr an der frischen Luft statt. Der größte Posten in der Einsatzstatistik: die Fehlalarme – 14 im Jahr 2019 und 19 im Jahr 2020

Unter Einhaltung der derzeit gültigen Coronaregeln hat sich Jembkes Feuerwehr zur Jahreshauptversammlung vor dem Gerätehaus getroffen. Ortsbrandmeister Reiner Wegner begrüßte dazu neben den Ehrenmitgliedern Manfred Hartig, Manfred Krüger und Klaus Schrader, den Aktiven und den Musikzugmitgliedern coronabedingt als einzigen Gast den Gemeindebrandmeister Karsten Teitge.

Weil im letzten Jahr und im Frühjahr Versammlungen nicht möglich waren, wurden die Jahre 2019 und 2020 in den Berichten zusammengefasst. So rückte die Jembker Ortsfeuerwehr 2019 insgesamt 28 Mal aus, zu neun Bränden, fünf Hilfeleistungen und immerhin 14 Fehlalarmen. 2020 war es exakt ein Alarm weniger: Die Einsatzkräfte löschten zwei Brände, leisteten sechs Mal Hilfe und waren 19 Mal zu Fehlalarmen im Einsatz.

Dank der digitalen Möglichkeiten gab es 2020 sogar mehr Übungsdienste als 2019

Gab es 2019 noch das Einsammeln der Weihnachtsbäume und den Umwelttag der Gemeinde, das Aufstellen des Maibaums und das Maiblasen des Musikzugs, Kartoffellauf und die Begrüßung des neuen LF10 sowie den Nacht-Orientierungsmarsch der Jugendwehr, fielen wegen Corona im Jahr darauf alle Veranstaltungen aus. Allerdings stieg die Zahl der Übungsdienste von 54 auf 72 – 14 davon fanden online statt.

Corona-konform: Jembkes Freiwillige Feuerwehr veranstaltete die Jahreshauptversammlung vor dem Gerätehaus. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Jembke

Jembkes Wehr hatte zum 31. Dezember 2019 insgesamt 37 aktive Kameradinnen und Kameraden, 23 Musikzugmitglieder, 15 Kameraden in den Altersgruppen und 14 Jugendfeuerwehr-Mitglieder, macht in Summe 89 Mitglieder. Trotz Corona stieg die Zahl der Aktiven 2020 auf 39. Im Musikzug sind zum Jahresende 21 Mitglieder, 13 in den Altersgruppen und zwölf Jugendfeuerwehr-Mitglieder gewesen, der Saldo lag somit bei 85 Mitgliedern.

Reiner Wegner bedankte sich bei allen für ihren Einsatz für die Gemeinschaft, besonders bei den Gerätewarten, den Gruppenführern, dem Kommando und seinem Stellvertreter Klaus Krökel, der ihm den einen oder anderen Termin abnimmt.

Jan Wegner ist neuer Jugendwart

Auf den Jugendwart Sascha Wehlauer folgte im April 2020 Jan Wegner als Nachfolger. Karin Franik-Golenia bleibt weitere drei Jahre Musikzugführerin, Thomas Fitz übernimmt die Position des Schriftwarts.

Auch Beförderungen und Ehrungen standen an: Finn Hanke und Christian Weidner bestanden den Truppmannlehrgang und sind jetzt Feuerwehrmänner. Klaus Krökel wurde zum Brandmeister befördert. Jörg Gülle bekam das Niedersächsische Feuerwehr-Ehrenzeichen für 40 Jahre im aktiven Dienst. Dem Ehrenmitglied Manfred Hartig wurde mit dem Abzeichen des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen für 60-jährige Mitgliedschaft eine ganz besondere Ehrung zuteil.

Der Gemeindebrandmeister lobt die Zusammenarbeit der Ortswehren

Gemeindebrandmeister Karsten Teitge berichtete von der schwierigen Situation bei den Lehrgängen im Kreis und Land wegen der Coronapandemie und hoffte auf ein baldiges Ende der Einschränkungen. Er sei froh, dass trotz dieser Situation der Truppmannlehrgang durchgeführt werden konnte. Die Prüfungen wurden mit einem insgesamt sehr guten Ergebnis abgeschlossen. Technisch sei die Samtgemeinde-Feuerwehr mittlerweile gut aufgestellt, der Zusammenhalt und die Zusammenarbeit der einzelnen Ortswehren lobte Teitge als sehr gut. Zum Schluss informierte er über die Beschaffung der Einsatzbekleidung für das Jahr 2021 und den Feuerwehrbedarfsplan für die Samtgemeinde im Jahr 2022.

Von der AZ-Redaktion