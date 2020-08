Landkreis Gifhorn

Die Hitzewelle macht vor dem Wochenende keineswegs halt. Im Gegenteil. Am Wochenende steigt die Temperatur noch weiter, und es werden weitere Jahresrekorde gebrochen.

Beide Tage gestalten sich eigentlich fast komplett wolkenlos. Ein paar besonders hohe Wolken können aber dennoch mit von der Partie sein. Am Samstag sind dementsprechend 13 Sonnenstunden zu erwarten und am Sonntag ungefähr elf. Die Temperatur startet dabei an beiden Tag bei etwa 18 °C bis 19 °C, steigt tagsüber, zusammen mit strahlendem Sonnenschein, auf über 34 °C im Schatten. Leichte Unterschiede gibt es auch hierbei. So kann man am Samstag mit maximal 36 °C rechnen, während am Sonntag nur 34 °C bis 35 °C drinnen sind. Dennoch ist an beiden Tagen selbstverständlich mit ordentlicher Hitze zu rechnen, die auch nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollte. Entsprechende Warnungen vor Hitze sind vom Deutschen Wetterdienst herausgegeben.

Das ist Ben Weber Weltweit rechnen Supercomputer aus, wie unser Wetter wird. Doch sichere Wetterprognosen werden selbst für Experten aufgrund des Klimawandels immer schwieriger. Das weiß auch der 16-jährige Gifhorner Ben Weber, der auf seiner Homepage https://wettergifhorn.de täglich über das Wetter in der Mühlenstadt Gifhorn informiert. Jetzt hat der Nachwuchs-Meteorologe in der Aller-Zeitung seine eigene Rubrik erhalten: Jeweils samstags erscheint in der AZ seine Vorhersage für das Wetter am Wochenende im Landkreis Gifhorn.

Von Ben Weber