Das Testzentrum im UnserAllerOrt in Weyhausen schließt

Weyhausen

Das Schnelltestzentrum in Weyhausen, Neue Straße 12, wird zum 31. August geschlossen. Am 19. April ging die Corona-Testeinrichtung an den Start, jetzt teilten Landkreis und Betreiber mit, dass der Betrieb eingestellt wird.

Die letzte kostenlose Testmöglichkeit in Weyhausen haben Bürger am Montag, 30. August, von 15 bis 18 Uhr. Eine Terminvereinbarung kann telefonisch unter (05361) 37 90 855 erfolgen oder online unter www.schnelltest-gifhorn.de. Im Anschluss werden die Räumlichkeiten des UnserAllerOrt wieder als Seniorenbegegnungs- und auch -bildungsstätte genutzt – die nächste Möglichkeit für einen Schnelltest besteht für die Bewohner des Boldecker Landes dann in Croya im Dorfgemeinschaftshaus beziehungsweise in Wolfsburg.

„Auf die Schließung haben wir als Samtgemeinde keinen Einfluss“

„Wir waren froh, dass wir so schnell und unbürokratisch helfen konnten, als in Weyhausen ein Testzentrum gebraucht wurde, das von der Bevölkerung auch sehr gut angenommen worden ist. Auf die Schließung haben wir als Samtgemeinde keinen Einfluss, wir freuen uns jedoch, dass wir UnserAllerOrt künftig wieder als Treffpunkt für Senioren nutzen können“, sagt Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier.

Ihr Plan für eine baldige Veranstaltung im UnserAllerOrt: „Eine dringende Aufgabe ist es, Seniorinnen und Senioren an den Gebrauch von Smartphones heranzuführen. Damit auch die Generation 60Plus teilhaben kann am Alltag, der vor allem seit Corona zunehmend von Apps und anderen digitalen Anwendungen unterstützt wird.“

Bei Interesse sind Anmeldungen ab sofort möglich

Dafür bittet Anja Meier Seniorinnen und Senioren des Boldecker Landes, sich unter der Telefonnummer (05362) 97 81 41 zu melden: „Wenn Sie Interesse haben, den Umgang mit dem Smartphone zu erlernen, lassen Sie uns das bitte wissen. Sobald der Bedarf ermittelt ist, können wir dafür einen Termin anbieten.“

Von der AZ-Redaktion