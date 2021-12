Das Klärwerk am Iffiegarten ist außer Betrieb – Das hat Folgen für die Abwassergebühren

Weyhausen

Der Druck auf einen roten Buzzer – ausgeführt vom Samtgemeindebürgermeister des Boldecker Lands Dennis Ehrhoff – war historisch: Nach 58 Jahren Laufzeit wurde damit die 1963 gebaute und 1982 erweiterte Kläranlage Weyhausen wie geplant stillgelegt.

„Normalerweise rechnet man mit 40 Jahren Laufzeit“, so Dr. Gerhard Meier. Der Vorstand der Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) bewunderte die Langlebigkeit der Anlage, gestand aber auch, dass man die letzten fünf Jahre den Betrieb unter eher abenteuerlichen Bedingungen „irgendwie aufrecht erhalten“ habe. Der Höhepunkt sei vor rund zwei Jahren der Ausfall der Belüftung gewesen. „Es gab keine Ersatzteile mehr. Da haben wir uns in unserem hauseigenen Museum bedienen müssen. Dort hatten wir eine ähnlich alte Pumpe, deren Getriebe wir dann in Weyhausen einsetzen konnten.“ Es soll jetzt wieder zurück ins Museum.

Die Gebäude werden zu Lagerräumen, die Klärteiche zu Hochwasserrückhaltebecken

Historischer Druck auf den roten Knopf: Dennis Ehrhoff stellte das Pumpwerk Weyhausen außer Dienst. Quelle: Samtgemeinde Boldecker Land

Die Gebäude des Klärwerks will die Samtgemeinde in Lagerräume umwandeln. Die beiden Klärteiche von insgesamt 6000 Kubikmetern sollen künftig vor allem dem Hochwasserrückhalt diesen. Das bisher am Iffiegarten gereinigte Schmutzwasser der Boldecker-Land-Gemeinden Osloß, Weyhausen und Tappenbeck wird nun zum Klärwerk Wolfsburg am Stahlberg in Brackstedt geleitet. „Rund acht Kilometer in gut drei Stunden legt das Schmutzwasser nun von Weyhausen bis zum Stahlberg zurück“, berichtete Marc Stüben, Abteilungsleiter für Klärwerke und Pumpstationen der WEB.

Die WEB hatten den Betrieb der Kläranlage 2014 von der Samtgemeinde übernommen. „Doch in einen Neubau in Weyhausen, der jetzt nötig geworden wäre, hätte man ebenso viel investieren müssen wie in die Umstellung und Hinleitung unseres Schmutzwassers zur Aufbereitung in Brackstedt“, sagt der Samtgemeindebürgermeister über die Maßnahme, die mit rund 4,5 Millionen Euro Kosten veranschlagt wird. Der Beschluss, die Anlage langfristig stillzulegen, war schon 2015 vom Samtgemeinderat gefasst worden. Die Gemeinden Bokensdorf und Jembke entwässerten ohnedies schon lange am Stahlberg.

Das Großklärwerk reinigt das Abwasser deutlich besser – und biologisch

Zudem sei die Reinigungsleistung des dortigen Großklärwerks deutlich besser. Stickstoff und Phosphor werden rein biologisch entfernt, die Kläranlage verfügt zudem über Anlagen zur Energierückgewinnung aus den im Reinigungsprozess anfallenden Klärschlämmen. „Aber auch die Verbraucher profitieren von dieser Maßnahme“, sagt WEB-Vorstand Meier. „Damit können wir die Abwassergebühren für das Boldecker Land wahrscheinlich für einen weiteren Zeitraum stabilisieren.“

