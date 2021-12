Das Corona-Schnelltestzentrum in Weyhausen öffnet wieder

Weyhausen

Der Bedarf an Bürger- oder Schnelltests ist groß, mit Erreichen der Corona-Warnstufe 2 im Landkreis Gifhorn gilt an zahlreichen Stellen die 2G-Plus-Regel: Zutritt nur für Geimpfte oder Genesene mit zusätzlichem Test. Ob das beim Krankenbesuch im Klinikum oder beim Friseurtermin ist, beim Besuch eines kulturellen Angebots oder des Weihnachtsmarkts – überall wird ein Test verlangt. Dem tragen Landkreis und Samtgemeinde Boldecker Land jetzt Rechnung und reaktivieren das Corona-Testzentrum in Weyhausen.

Im April diesen Jahres hatte der Landkreis dort das damals fünfte Corona-Schnelltestzentrum eröffnet, in den Samtgemeinde-eigenen Räumen der Begegnungsstätte Unser Aller Ort konnten sich Bürger kostenlos testen lassen. Die zentrale Lage der Räumlichkeiten, die noch dazu dank des Busbahnhofs direkt vor der Tür auch mit öffentlichem Nahverkehr gut erreichbar sind, war seinerzeit gelobt worden.

Bis Ende August gab es das Testzentrum in Unser Aller Ort

Kurzzeitig gab es in Weyhausen sogar mit einer Testmöglichkeit in der dm-Filiale noch ein zweites Angebot, bis Ende August bestand in Unser Aller Ort die Möglichkeit, sich kostenlos testen zu lassen. Die Schließung zu diesem Zeitpunkt war nicht von der Samtgemeinde ausgegangen.

Mittlerweile ist der Bedarf an Testmöglichkeiten wieder rapide gestiegen – nicht nur bei Ungeimpften, die im Zuge der 3G-Regelung beispielsweise für den Arbeitsplatz einen tagesaktuellen negativen Corona-Test benötigten, sondern mit Erreichen der Warnstufe 2 für den Landkreis Gifhorn zum 1. Dezember auch bei Geimpften und Genesenen. Deshalb wird das Corona-Testzentrum in der Begegnungsstätte UnserAllerOrt in Weyhausen an der Neuen Straße 12 wird am Freitag, 3. Dezember, wieder aufgemacht.

Terminvereinbarungen sind zu Beginn nicht erforderlich

Wer einen Test benötigt, kann bis auf weiteres ohne Terminvereinbarung kommen, muss allerdings vermutlich mit Wartezeiten draußen vor der Tür rechnen. Die Testungen sind kostenlos, zur Registrierung und Übermittlung der Testergebnisse wird die App ePassGo genutzt – auf Papier ist es allerdings auch möglich. Öffnungszeiten sind montags bis samstags von 8 bis 17 Uhr sowie sonntags von 10 bis 15 Uhr.

Von der AZ-Redaktion