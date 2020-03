Hobby- und Kunstmarkt wegen Corona abgesagt

Weyhausen

Der Hobby- und Kunst-Markt in Weyhausen sollte am Sonntag, 22. März, im Dorfgemeinschaftshaus seine Pforten öffnen. Daraus wird nichts, wie Bürgermeisterin Gaby Klose am Donnerstag mitteilte – der Markt wird wegen der Ausbreitung des Corona-Virus’ vorsorglich abgesagt.

Etwa 30 Kunsthandwerker und Hobbykünstler wollten sich den üblicherweise deutlich mehr als 1000 Besuchern präsentieren und ihre Arbeiten rund um den Frühling und das Osterfest zum Verkauf anbieten. Daraus wird nun nichts, wie auch Gaby Klose ausgesprochen bedauerlich findet. „Aber wir wollen kein Risiko eingehen“, betont die Bürgermeisterin. Die Empfehlung, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus’ abzusagen, griff die Gemeinde als Veranstalter deshalb auf und teilte mit, dass der Markt in diesem Frühjahr nicht stattfindet.

Von der AZ-Redaktion