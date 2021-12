Corona: Samtgemeinde Boldecker Land schafft 14 Raumluft-Reiniger an

Weyhausen

Lüften ist wichtig in Zeiten von Corona. Doch nicht überall ist das ohne weiteres möglich. Für derartige Räumlichkeiten sollen – finanziell vom Land gefördert – Luftreiniger angeschafft werden. Das empfahl der Schulausschuss der Samtgemeinde Boldecker Land am Donnerstagabend im Dorfgemeinschaftshaus in Weyhausen.

Gemäß der Landes-Förderrichtlinie für mobile Luftreiniger in Schulen und Kindertageseinrichtungen beträgt der Förderanteil für Luftreiniger bis zu 80 Prozent. Ermittelt worden war die Anzahl der Räume, die gemeinschaftlich von Kindern sowie den Fachkräften genutzt werden und der sogenannten Kategorie 2 mit eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit entsprechen, wie in der Begründung der Rats-Vorlage erläutert wird. Demnach bestehe Bedarf an 14 Geräten.

Schnelltests für die Schulen: Die Samtgemeinde Boldecker Land hat 10 000 neue Sets bekommen. Quelle: dpa Archiv

Die Kosten liegen bei rund 4 000 Euro pro Gerät, insgesamt bei rund 56 000 Euro. Durch die Förderung beträgt der Eigenanteil für die Samtgemeinde rund 11 200 Euro. Gedacht seien die Geräte „für Räume, die nicht stoßgelüftet werden können – das ist das Maßgebliche“, erklärte Samtgemeindebürgermeister Dennis Ehrhoff.

Weil es einen engen Zeitrahmen gibt, soll der Samtgemeindebürgermeister den entsprechenden Auftrag nach der Ausschreibung erteilen können. Die Ausschussmitglieder um die Vorsitzende Gaby Klose gaben dem Samtgemeinderat, der in seiner Sitzung am 16. Dezember darüber entscheiden soll, einstimmig eine Beschlussempfehlung für die Anschaffung der Geräte.

CO2-Ampeln und Corona-Schnelltests sind eingetroffen

Außerdem wurden bereits CO2-Ampeln angeschafft und an Schulklassen verteilt, wie Ehrhoff unter anderem mitteilte. Darüber hinaus habe die Samtgemeinde 10 000 neue Corona-Schnelltests erhalten. Schüler müssen derzeit dreimal wöchentlich einen Test machen, sofern nicht noch häufiger getestet wird. Auf Wunsch könnten Eltern aber auch für Kita- und Krippenkinder drei Tests pro Woche erhalten, sagte Ehrhoff, der zudem von coronabedingten Schließungen von einigen Einrichtungen berichtete.

Notiert wurde die Frage von Tappenbecks Bürgermeister Rouven Wessel, ob das kalte Wasser in den Schulklassen nicht in warmes umgewandelt werden könne – nicht zuletzt, weil durch die Corona-Pandemie das Händewaschen häufiger nötig sei als sonst.

Ernste Pandemielage: Finden Sitzungen bald online statt?

Ausschussmitglied Sebastian Schien berichtete von einer Zusammenkunft zum Thema Corona, an der er teilgenommen hatte. „Die Lage ist bitterböse ernst“, sagte er und schlug vor, in der nächsten Zeit Sitzungen online stattfinden zu lassen. Klose erklärte, dass dafür zunächst die Hauptsatzung geändert werden müsse.

Von Alexander Täger