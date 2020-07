Boldecker Land

Hilfsbereitschaft wird im Boldecker Land offenbar groß geschrieben. Und das nicht nur, wenn sie von der Verwaltung angeschoben wird. Dieses Fazit jedenfalls zieht Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier angesichts der Bilanz zur Nachbarschaftshilfe in Corona-Zeiten.

„Das mit unserer Aktion Nachbarn helfen Nachbarn hat super geklappt, wir waren gut aufgestellt. Allerdings gab es nur drei Anfragen von Hilfesuchenden“, sagt Meier. Soll heißen: Es gab zwar 20 Menschen in allen sechs Dörfern der Samtgemeinde, die Hilfe angeboten haben. Aber eben nur wenige Menschen, die welche benötigt hätten, und zwar alle beim Einkaufen. „Darüber habe ich mich gefreut. Beides zeigt, dass die dörflichen Strukturen in Tappenbeck und Jembke, Osloß und Weyhausen, Barwedel und Bokensdorf funktionieren. Man merkt, dass sich die Menschen umeinander kümmern.“

„Man kennt sich eben in den Orten“

Gestartet war „Nachbarn helfen Nachbarn“ im März nach einer Idee der beiden Tappenbecker Ratsmitglieder Kai Schneider und Rouven Wessel. Nach Gesprächen mit der Samtgemeinde entwickelte sich die Struktur mit den Rathaus-Mitarbeiterinnen Jennifer Drees und Anne-Kathrin Salefsky als Koordinatoren und zentralen Ansprechpartnern in den Dörfern. Letzteres habe den Hilfesuchenden übrigens ein „Gefühl von Sicherheit“ vermittelt, wenn sich jemand bei ihnen gemeldet hatte. „Man kennt sich eben in den Orten“, so Meier. So seien zwei der Hilfeanfragen auch direkt über die Ansprechpartner vor Ort erfolgt. Nur eine sei direkt im Rathaus aufgelaufen.

Die Aktion, bei der Nachbarn sich untereinander helfen, läuft übrigens weiter. Denn schließlich ist Corona noch nicht überwunden. Und gute Seniorenarbeit werde ja eigentlich immer gebraucht, so Meier. Dass dieses Gefühlt nicht trügt, macht Anja Meier auch an den Reaktionen der Menschen fest. „Es gab Anrufe von älteren Menschen, die sich für diese Aktion bedankt haben, obwohl sie gar keine Hilfe benötigen.“ Eine Person habe sogar einen entsprechenden Brief an das Rathaus geschickt.

1257 Exemplare Mund-Nasen-Schutz wurden bisher verteilt

Eine positive Bilanz zieht die Samtgemeindebürgermeisterin auch zur Mund-Nasen-Schutz-Verteilaktion. Die war Anfang April gestartet. Über eine Box am Rathaus wurde Material gesammelt, welches dann von 21 Näherinnen – darunter Mitglieder der Landfrauen und der Krippe Weyhausen – verarbeitet wurde. Auch Schutzmasken konnten abgegeben werden. Die Samtgemeinde kümmerte sich um die Verteilung, etwa an das Seniorenheim in Osloß, an Arztpraxen oder die Feuerwehren. Unter anderem hing Mund-Nasen-Schutz auch am Rathaus an einer Wäscheleine. Auf diesem Weg wurden mehr als 200 Exemplare verteilt. Insgesamt waren es bisher 1257, ist Meier beeindruckt.

