Weshalb Sylvia Dürheide Mundschutz für alle empfiehlt

Ich war einkaufen und hatte mir vorsichtshalber einen Mundschutz angelegt. Im Laden amüsierten sich einige, aber ich hatte auch noch Gleichgesinnte gesehen. Warum ist das so ein Problem, für ein paar Wochen mal geschützt unter Menschen zu gehen? In anderen Länder ist das auch ohne Corona üblich. An der Kasse stand mit mir ein junger Mann in der Schlange, der auch einen Schutz um hatte, da stellte ein weiterer Kunde fest, dass so was doch affig sei. Der junge Mann drehte sich um und sagte: Diese Woche lachen Sie, in zwei Wochen lache vielleicht ich! Der Satz saß! Das prägendste Erlebnis an dem Einkauf war aber die nette Kassiererin, sie hat sich bei uns beiden bedankt, dass wir mit Schutz rumlaufen, denn sie geht jeden Tag mit Angst nach Hause – gerne möchte sie ihre Kinder noch aufwachsen sehen. Allein schon aus Respekt für die vielen Fleißigen, die sich in den Märkten noch anmeckern lassen müssen und trotzdem Geduld haben, ohne sie wäre unser Kühlschrank leer, für die Menschen sollte man geschützt sein – denn da hilft weder ein abendlicher Applaus noch die Kerze als „Danke“ im Fenster. Denken Sie mal drüber nach. Ich wünsche allen viel Kraft, und bleiben Sie gesund. Patricia Krökel