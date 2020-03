Das Rathaus vermittelt Kontakte zwischen Helfern und Hilfesuchenden

Boldecker Land

Die Samtgemeinde Boldecker Land möchte Menschen, die durch das Coronavirus in ihrem Alltag beschränkt sind, helfen. Dafür bringt sie Hilfesuchende und Helfende zusammen. Sie bietet für Senioren, chronisch Kranke oder Menschen mit Vorerkrankungen sowie Schwangere und Alleinlebende, die mehrere Kinder betreuen müssen, eine Vermittlung an. Freiwillige erledigen für die Betroffenen Apotheken- und Botengänge, Einkäufe und Rezeptabholungen beim Hausarzt.

Bezahlung über Paypal oder Briefumschlag

Der Fokus liegt bei der Sache auf der unmittelbaren Hilfe in der Nachbarschaft. Diese findet jedoch distanziert statt, da direkter Kontakt vermieden werden soll. Wie die Übergabe der Besorgungen erfolgt, wird vorher telefonisch geklärt. Die Bezahlung der Einkäufe oder der Rezeptgebühren wird über Paypal abgewickelt oder über Geld in einem Briefumschlag. Rechtliche Ansprüche können nicht geltend gemacht werden, da die Plattform auf Vertrauen basiert.

Kontakte vermitteln

Wer in dieser Situation Hilfe benötigt, soll sich nicht scheuen, die Hilfe der Gemeinde in Anspruch zu nehmen. Ab sofort kann im Rathaus unter Tel. (0 53 62) 97 81 20 um Hilfe gebeten oder Hilfe angeboten werden. Anne-Kathrin Salefsky und Jennifer Drees vermitteln dann Kontakt zwischen Hilfesuchendem und Helfendem, die weitere Details im direkten Gespräch klären.

Das sind die Ansprechpartner in den Dörfern

In jedem Ort stehen Ansprechpartner zur Verfügung, die telefonisch kontaktiert werden können. Für Barwedel ist das Siegfried Schink unter Tel. (0 53 66) 76 85, in Bokensdorf kann das Gemeindebüro montags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr unter (0 53 66) 339 erreicht werden, in Jembke steht Susanne Ziegenbein unter (01 70) 51 49 823 sowie das Gemeindebüro montags von 15 bis 19 Uhr und donnerstags von 9 bis 12 Uhr telefonisch unter (0 53 66) 79 20 zur Verfügung. Für Osloß sind Manuela Tappenbeck unter (01 51) 14 02 65 10 und Nils Dieckmann unter (01 70) 51 49 823 erreichbar. In Tappenbeck können Kai Schneider unter (01 76) 70 87 37 90 und Rouven Wessel unter (01 60) 28 35 471 erreicht werden sowie Detlev Lempke unter (0 53 62) 72 61 91 in Weyhausen.

Weitere Hilfsangebote im Landkreis:

