Barwedels Feuerwehrmusikzug spielt durchs Dorf verteilt ein besonderes Konzert

Barwedel

Ein solches Konzert hat es in der Gemeinde Barwedel wohl noch zu keiner Zeit gegeben. Die Musiker des Musikzuges der Ortsfeuerwehr Barwedel gaben ein außergewöhnliches „Dorfkonzert“. Zu hören waren die beiden Musikstücke „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ und „Ode an die Freude“. Die Feuerwehrmusiker spielten diesmal nicht gemeinsam in Konzertaufstellung, sondern wegen der weltweiten Corona-Pandemie im ganzen Dorf verteilt vom eigenen Haus oder der Wohnung aus.

Solidarität in schwerer Zeit

Musikzugführer André Ladendorf erklärte die Aktion. „Wir Feuerwehrmusiker möchten mit unserer Musik ein Solidaritätszeichen in der Corona-Krise setzen, das Hoffnung in dieser für uns Menschen schweren Zeit verbreiten soll. Gleichzeitung möchten wir uns musikalisch bei den vielen, vielen Beschäftigten bedanken, die durch ihren aufopfernden Einsatz unser öffentliches Leben aufrechterhalten. Deren Engagement ist beispielhaft.“

Bundesweite Aktion

Wie der Musikzugführer weiter mitteilte, folge der Feuerwehrmusikzug damit einem Aufruf der Landesmusikdirektoren des Niedersächsischen Musikverbandes in der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände, an dem bundesweit zeitgleichen so genannten „Musik-Flashmob“ teilzunehmen.

In der Ostsiedlung positionierte sich Trompeter Torsten Weber. Er spielte aus dem Kinderzimmerfenster seiner Wohnung heraus. Weitere Feuerwehrmusiker hatten an ihren Wohnhäusern im Dorf selbst oder in den Siedlungen Aufstellung zum Konzert genommen. So auch Melanie Meinecke (Saxophon) und Tochter Swantje (Trompete) vor ihrem Haus in der Hauptstraße. Von ihrem Standort aus entlockten sie ihren Musikinstrumenten die einheitlich vorgegebenen Töne.

Die Töne aus dem Bass

Und auch der Mitbegründer des Musikzuges und frühere Musikzugführer, Heinrich Michel, beteiligte sich an der Aktion. Er hatte auf seinem Hof an der Hauptstraße kurzerhand einen Stuhl aufgestellt, setzte sich darauf nieder und brachte seinen Bass pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt zum Tönen. „Aus jeder Ecke unseres Dorfes erklang Musik“, spendete nicht nur Ortsbrandmeister Kai Plankemann nach jedem Musikstück kräftigen Applaus. Er konnte die beiden von seiner Lebensgefährtin Simone Krause (Saxophon) vorgetragenen Musikstücke auf der Terrasse in der Siedlung „Hinter dem Hagen“ sehr gut hören.

Das war der Taktgeber

Wie aber kommt eigentlich ein zeitgleiches Zusammenspiel über eine so große Distanz zustande? Das fragten sich viele der von den abendlichen Klängen überraschten Zuhörer. Musikzugführer Ladendorf löste das Geheimnis auf. „Unsere Dirigentin heißt Silke Neumann. Sie gibt sonst immer den Takt vor. Heute war die Uhrzeit unsere Taktvorgabe.“

Von Joachim Dürheide