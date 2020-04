Corona-Hilfe im Boldecker Land kaum gefragt: Darum ist das eine gute Nachricht

Boldecker Land

Mit „Nachbarn helfen Nachbarn“ hat die Samtgemeinde Boldecker Land ein Hilfe-Netzwerk in Corona-Zeiten ins Leben gerufen. Das Motto scheint in den sechs Mitgliedsgemeinden gelebt zu werden. Und deshalb wird das Netzwerk kaum nachgefragt.

Gestartet ist „Nachbarn helfen Nachbarn“ nach einer Idee der beiden Tappenbecker Ratsmitglieder Kai Schneider und Rouven Wessel. Nach Gesprächen mit der Samtgemeinde entwickelte sich die Struktur mit den Rathaus-Mitarbeiterinnen Jennifer Drees und Anne-Kathrin Salefsky als Koordinatoren und zentralen Ansprechpartnern in den Dörfern.

Helfer in allen sechs Dörfern

„Wir haben in allen Dörfern Menschen, die Hilfe angeboten haben“, freut sich Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist: Die Hilfe wird nur vereinzelt nachgefragt. Für Meier ist das aber eine gute Nachricht. Zeige sie doch, dass Nachbarschaft und Familienstrukturen in Tappenbeck und Jembke, Osloß und Weyhausen, Barwedel und Bokensdorf funktionierten. „Es sind alle gut vernetzt und es wird sich gekümmert“, glaubt Meier.

Dennoch ist das Hilfsnetzwerk nicht überflüssig, wie ein Beispiel zeigt. Schon kurz vor dem Start hat der Sohn einer älteren Dame bei der Samtgemeinde nach einem Hilfsangebot gefragt. Nach der Vermittlung des Hilfegebers bedankte er sich und war zugleich froh, den Menschen zu kennen, der seine Mutter beim Einkaufen unterstützen wollte. „Das schafft Sicherheit und Vertrauen“, nennt Meier einen Vorteil der dörflichen Strukturen.

Dort findet „Nachbarn helfen Nachbarn“ auch abseits der konkreten Hilfe, die in der Regel fürs Einkaufen nachgefragt wird, Unterstützung. So haben die jeweiligen Ortsfeuerwehren mehrere hundert Flyer an die über 70-Jährigen verteilt, um über die Aktion zu informieren.

Kontakt zu „Nachbarn helfen Nachbarn“ Die Hilfskoordinatorinnen Jennifer Drees und Anne-Kathrin Salefsky sind montags bis donnerstags zwischen 9 und 16 Uhr unter Tel. (0 53 62) 97 81 20 oder per Email an post@boldecker-land.de erreichbar.

Samtgemeinde hilft bei Mundschutz-Aktion

Später – nämlich am 1. April – neu hinzugekommen ist eine Mundschutz-Verteilaktion. 18 einzelne Näherinnen beziehungsweise Gruppen haben sich bislang daran beteiligt und 767 Mundschutze in einer Box am Seiteneingang des Samtgemeinderathauses abgegeben. Die Samtgemeinde sorgt dafür, dass diese verteilt werden. Etwa an das Seniorenheim in Osloß, Arztpraxen oder die Feuerwehren. „632 Masken wurden bislang verteilt“, sagt Samtgemeindebürgermeisterin Meier.

In einer zweiten Box können Materialspenden abgegeben werden. Und weil es eine zeitlang an Material fehlte, haben wiederum Rouven Wessel und Kai Schneider eine Online-Spendenaktion ins Leben gerufen. Dort kam innerhalb kürzester Zeit genug Geld zusammen, um 720 Meter Gummiband zu kaufen und an die Näherinnen im Boldecker Land weiterzugeben. „Auch das zeigt, dass die Strukturen bei uns funktionieren“, freut sich Anja Meier.

Von Christian Albroscheit