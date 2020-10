Osloß

Corona-Alarm an der Kindertagesstätte in Osloß: Das Gesundheitsamt Gifhorn hat 80 Kontaktpersonen eines positiv getesteten Kindes in Quarantäne geschickt. Schließen musste der Landkreis die Einrichtung jedoch nicht.

Das betroffene Kind und seine Eltern wurden vorige Woche als Kontaktpersonen eines Corona-Falles ermittelt, so Erster Kreisrat Dr. Thomas Walter auf AZ-Nachfrage. Die Tests fielen bei Kind und Eltern positiv aus. Das hat nun Konsequenzen für weitere Familien in Osloß. Denn das Kind besuchte bis vorigen Donnerstag die Kita.

Nicht gänzlich geschlossen: Weil ein Teil der Kinder und des Fachpersonals nicht im Haus war, als dort das infizierte Kind betreut wurde, kann weiterhin eine Betreuung gewährleistet werden. Quelle: Sebastian Preuß

„Das Gesundheitsamt hat rund 80 Kontaktpersonen des Kindes in der Kita-Osloß ermittelt und eine 14-tägige Quarantäne ausgesprochen“, berichtet Walter. „Darunter fallen sowohl Kita-Kinder als auch Teile des pädagogischen Fachpersonals“, da die Osloßer Kita mit einem offene Gruppenkonzept arbeite.

„Wir wurden Freitag informiert“, berichtet die Mutter eines in Quarantäne geschickten Kindes im AZ-Gespräch. Das sei bis 28. Oktober in der häuslichen Isolation. Für den 26. Oktober habe das Gesundheitsamt einen Test angekündigt, damit am 28. Oktober fest stehe, ob das Kind am 29. Oktober wieder in die Kita zurück dürfe.

„Man kann es bewerkstelligen“

In der vierköpfigen Familie sei allein das Kita-Kind in Quarantäne, weil es als einziges direkten Kontakt zu dem erkrankten Kind in der Kita hatte. Ob das ältere Geschwisterkind nach den Ferien wieder in die Schule dürfe, müsse sich aber erst noch zeigen, sagt die Mutter. Dass nun ein Elternteil zuhause bleiben muss, um das Kind zu betreuen, sieht die Osloßerin nicht als Problem.

„Man kann es bewerkstelligen“: Eine Mutter, deren Kind in Quarantäne ist, erläutert, wie der Alltag in den zwei Wochen aussehen wird. Quelle: dpa Archiv

Das Gesundheitsamt habe angeboten, eine Bescheinigung für den Arbeitgeber zu erstellen. Das sei in ihrem Fall nicht nötig, da sie Urlaub habe, so die Mutter. „Ich werde das nicht in Anspruch nehmen, aber es gibt die Möglichkeit. Vom Grundsatz her ist das alles gut geregelt, man kann es bewerkstelligen“, sagt sie über den nun eingeschränkten Alltag bis kommende Woche. „Das Gesundheitsamt macht einen guten Job.“

Familie ergreift von sich aus Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen

„Theoretisch würde es für mich keine Einschränkungen geben“, sagt die Osloßerin. Die Familie habe aber von sich aus beschlossen, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. So dürfe das Schulkind bis auf weiteres keine Freunde treffen. „Ich für mich bleibe auch zuhause und beschränke meine Aktivitäten auf das Nötigste.“ Statt vieler kleinerer Einkäufe ein Großeinkauf, nennt sie als Beispiel.

Wann kommt der Lagerkoller?

Noch seien die Kinder guter Dinge, sagt die Osloßerin. Man müsse abwarten, wann der Lagerkoller zuschlage. „Der Zeitpunkt passt nie“, sagt sie über den Corona-Fall. Ganz überraschend sei er für sie aber nicht gekommen angesichts der steigenden Zahlen. „Die Einschläge kommen näher.“

Darum muss die Kita nicht geschlossen werden

„Die Kita wird nicht gänzlich geschlossen“, sagt Walter zum weiteren Vorgehen in Osloß. „Es gab sowohl Kinder als auch Fachpersonal, welche im Kontaktzeitraum nicht in der Kita anwesend waren. Für diese Kinder wird eine Gruppe gebildet, sodass die Betreuung gewährleistet ist.“

Von Dirk Reitmeister