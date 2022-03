Über digitale Aufrüstung im Treff Weyhausen berichtet die Jugendpflege im Boldecker Land in der jüngsten Fachausschuss-Sitzung ebenso wie vom Plan, einen weiteren Jugendtreff in einer anderen Mitgliedsgemeinde (wieder) zu eröffnen. Bald will die Jugendpflege auch bei TikTok, Instagram und Co. präsent sein.