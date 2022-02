Boldecker Land fordert mit fünf Jahren Verspätung Geld aus der Kreisschulbaukasse an

Boldecker Land

Nein, die Oberschule Weyhausen wird nicht erneut umgebaut, und es gibt auch keinen weiteren Anbau einer Mensa. Ein Tagesordnungspunkt bei der jüngsten Sitzung des Kreisschulausschusses hätte diesen Verdacht nahe legen können. Dort ging es um 2,8 Millionen Euro, die der Samtgemeinde aus der Kreisschulbaukasse für die beiden Vorhaben gezahlt werden sollen.

Der Samtgemeindebürgermeister des Boldecker Landes Dennis Ehrhoff klärt auf: „Es geht um den Zuschuss aus der Kreisschulbaukasse, der damals nicht abgerufen worden ist, als die Haupt- und Realschule zur Oberschule umgewandelt und die Mensa gebaut wurde.“ Das ist immerhin mittlerweile sechs Jahre her. „Ich kann mich noch erinnern, dass ich 2014 als Bauamtsleiter der Samtgemeinde mit dem damaligen Samtgemeindebürgermeister Lothar Leusmann und dem Planungsbüro den Um- und Ausbau angestoßen habe.“ Als er die Samtgemeinde Mitte 2016 verließ, sei klar gewesen, dass das Hauptamt die Abrechnung über die Kreisschulbaukasse erstellt, „aber seit 2017 ruhte der Antrag“.

„Das Geld steht uns zu“

Als Ehrhoff seinen Dienst angetreten hat, „wusste ich, dass dieses Thema noch nicht bearbeitet worden ist“. Zur offiziellen Amtseinführung von Tobias Heilmann hatte der Samtgemeindebürgermeister schon einen Brief an den neuen Landrat in der Tasche mit dem Hinweis, dass die Zahlung der 2,8 Millionen Euro noch ausstehe. „Das Geld steht uns zu“, sieht Ehrhoff die Sache pragmatisch. Und das Geld wird auch benötigt für die nächsten anstehenden Projekte.

Der Samtgemeindebürgermeister zählt auf: „Krippe am Silbersee in Weyhausen für 900 000 Euro, die Kita am Mühlenweg in Weyhausen für 1,35 Millionen Euro, die Erweiterung des Jembker Feuerwehrhauses für 325 000 Euro, das neue Dach für die Barwedeler Feuerwehr für 72 000 Euro, die Sanierung des Sanitärtrakts im Osloßer Feuerwehrhaus für 20 000 bis 30 000 Euro, und im Jahr 2023 dann die Jembker Krippe für etwa 2 Millionen Euro.“ Da reicht das Geld aus der Kreisschulbaukasse nicht ganz, aber es gibt ja auch noch andere Zuschüsse und Fördermöglichkeiten.

Geld aus vielen verschiedenen Töpfen

„Die 360 000 Euro vom Land für die Krippe am Silbersee sind bewilligt, da können wir loslegen“, nennt Ehrhoff ein Beispiel. Außerdem stehen der Samtgemeinde 540 000 Euro Infrastrukturbeitrag für das Baugebiet Klanze-Nord zu. „Jeder Investor ist verpflichtet, diesen Infrastrukturbeitrag zu zahlen.“ Der Antrag auf 720 000 Euro Landeszuschuss für die Krippe in Jembke ist auch schon gestellt. Und er hat noch ein paar Ideen, wofür Fördermittel beantragt werden können.

Die Zielvorgabe, die Samtgemeindeumlage nicht zu erhöhen, hat Ehrhoff auf diese Weise erreicht. „Das ist ein Signal an die Gemeinden, die brauchen dringend wieder Spielraum.“ Ein weiteres Signal in Richtung Gemeinden macht Ehrhoff am Beispiel Barwedels fest: „Die Infrastrukturbeiträge für das neue Baugebiet bleiben im Dorf, denn damit werden wir die Friedhofsumgestaltung finanzieren.“ Und noch ein Ziel ist erreicht: „Zum 1. April haben wir alle Stellen im Rathaus wieder besetzt.“

Von Christina Rudert