Boldecker Land

Vielerorts gibt es sie schon, nun steht eine Kennzeichnungs- und Kastrationspflicht für Freigänger-Katzen auch im Boldecker Land auf der Agenda. Der Samtgemeinde-Fachausschuss für Ordnungsamts- und Feuerschutzangelegenheiten sprach sich am Dienstag in der Mensa der Christian-Albinus-Oberschule in Weyhausen einstimmig für eine solche Verordnung aus.

Gibt auch der Samtgemeinderat, der letztlich die Entscheidung trifft, grünes Licht, kann die Verordnung in Kraft treten. Sie gilt dann für Tiere, die auch ins Freie gelassen werden, und schreibt vor, dass Katzenhalter ihre Katzen von einem Tierarzt kastrieren lassen müssen. Außerdem müssen die Vierbeiner mittels Chip oder Tätowierung gekennzeichnet und bei einer Haustierdatenbank registriert werden.

Es müsse zu diesem Thema Überzeugungsarbeit geleistet werden, dies dauere eine Zeit, so Frank Oltersdorf als Leiter des Samtgemeinde-Ordnungsamtes, der auf weniger leidende Tiere hofft. Es seien aber nicht viele Tiere gewesen, die das Tierheim Sülfeld aus dem Boldecker Land in letzter Zeit aufgenommen hat.

Die Kastrationspflicht soll dem Tierleid entgegen wirken

Bundesweit gibt es inzwischen vergleichbare Regelungen, auch im Landkreis haben etliche Kommunen sie schon. Mit diesen soll dem Tierleid aufgrund von immer weiter wachsenden Populationen, die auch für viele Tierheime problematisch sind, entgegengewirkt werden. Der Deutsche Tierschutzbund, der sich dafür einsetzt, schreibt auf seiner Internetseite von „mindestens 880 Städten und Gemeinden“, die mit Stand April inzwischen eine entsprechende Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungsverordnung für Katzen erlassen haben.

Eine der Neuanschaffungen des Boldecker Lands: Das Tanklöschfahrzeug für Jembke. Quelle: Joachim Dürheide

Um etwas ganz anderes ging es vorher unter dem Tagesordnungspunkt Mitteilungen. Für die Samtgemeinde wird wohl die Aufstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes zum Thema, der voraussichtlich aufgrund einer Gesetzesänderung nötig wird. „Bislang haben wir uns immer auf die Fahrzeugkonzeption gestützt, was eigentlich der größte Batzen ist“, erklärte Gemeindebrandmeister Karsten Teitge. Der übrige Bedarf sei direkt geregelt worden. Die Aufstellung eines Bedarfsplanes sei „eine Sache, die wir sicher nicht allein machen können“, sondern die von einer externen Stelle übernommen werden müsste, so Teitge.

Insgesamt hat die Samtgemeinde rund 900 000 Euro ins Feuerwehr-Fahrzeugkonzept investiert

Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier fasste in diesem Zusammenhang die Anschaffungen der Fahrzeugkonzeption für den Zeitraum von 2014 bis 2023 zusammen. Der Einsatzleitwagen (Standort Osloß) wurde demnach für rund 105 000 Euro, ein Vorausrüstwagen (Standort Tappenbeck) für rund 30 000 Euro, ein Mannschaftstransportwagen (Standort Osloß) für rund 25 000 Euro, ein Tanklöschfahrzeug TLF 3000 (Standort Jembke) für rund 220 000 Euro und ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 (Standort Jembke) für rund 270 000 Euro angeschafft. Hinzu kommt das neue LF 10 für die Feuerwehr Bokensdorf, dessen Anschaffung wegen des gerade erst fertig gestellten Feuerwehr-Gerätehauses verschoben wurde und das etwa 280 000 Euro kosten wird. „Somit haben wir rund 900 000 Euro in das Fahrzeugkonzept investiert“, fasste Meier zusammen.

Von Alexander Täger