Boldecker Land

Schon im Bericht des Samtgemeindebürgermeisters Dennis Ehrhoff im Ausschuss für Kindertagesstättenangelegenheiten des Boldecker Landes am Dienstagabend steckte Zündstoff: Ehrhoff teilte mit, dass sämtliche Wünsche nach einem Kita-Platz zum neuen Kindergartenjahr erfüllt werden können. Mit den Krippenplätzen dauert es bis nächstes Frühjahr. Für die Kita westlich des Weyhäuser Mühlenwegs stellten sich zwei potenzielle Träger vor: der DRK Kreisverband und der VfB Fallersleben.

175 Kita-Plätze fehlen, dazu kommen 21 Kinder, die in Weyhausen aktuell nur eine Nachmittagsbetreuung haben. „80 Kinder werden im Sommer eingeschult, bei 52 weiteren Kindern besteht die Möglichkeit, sie einzuschulen“, zog Ehrhoff 132 fehlende Plätze ab. Weitere 92 Plätze sollen in der Investoren-Kita am Mühlenweg entstehen, und zwar bis zum 1. August. „Für die restlichen Plätze können wir das Obergeschoss der Kita Jembke nutzen, sobald im Mai die Fluchtrutschen da sind.“

Der Krippen-Neubau in Jembke deckt den restlichen Bedarf

Für die 143 fehlenden Krippenplätze sieht Ehrhoffs Rechnung so aus: 46 Kinder wechseln in die Kita. 30 Kinder besuchen die zum neuen Kita-Jahr fertige Krippe am Silbersee in Weyhausen. „Es fehlen also 67 Plätze, und die schaffen wir im Neubau in Jembke.“ Der soll 2023 im Frühjahr fertig werden. Ehrhoff plant schon weiter: „Wenn Jembke fertig ist, kommt Tappenbeck dran, damit die auf Dauer teureren Interimslösungen ein Ende haben.“

Zunächst aber ging es um den künftigen Träger für die Kita am Mühlenweg. DRK-Vorstand Sandro Pietrantoni, Nele Westphal als Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie sowie André Neumann als Fachbereichsleitung Finanzen und Personal gaben einen Überblick, wie sie in den 45 DRK-Kitas und -Krippen im Landkreis Gifhorn arbeiten. Ob es besondere Schwerpunkte wie „Haus der kleinen Forscher“ oder die Kooperation mit dem VfL sind oder der Bereich Teilhabe und Inklusion: „Wir haben ein starkes Netzwerk“, so Pietrantoni. „Der gewünschte Schwerpunkt ist hier vor Ort definierbar“, ergänzte Westphal.

Bewegung im Alltag und besondere Angebote

Prof. Dr. Nicolas Heidtke, hauptamtlicher Vorsitzender des VfB Fallersleben, stellte das in Fallersleben praktizierte Konzept des Bewegungs-Kindergartens vor, das der VfB auch in Weyhausen anbieten würde. Sowohl die Integration der Bewegung in den Alltag als auch besondere Angebote gehören dazu, „in Fallersleben haben wir einen 200 Quadratmeter großen Bewegungsraum, unsere Schukis“ – die künftigen Schulkinder – „bekommen Schwimmunterricht“, nannte er Beispiele. „Uns ist das Gemeinschaftsgefühl wichtig“, berichtete er, auch die Eltern werden einbezogen, es geht um eine familiäre Atmosphäre.

Die Ausschussmitglieder, Elternvertreter und auch Ratsmitglieder, die nicht dem Fachausschuss angehören, löcherten die Bewerber mit Fragen: Wird vor Ort gekocht oder das Essen geliefert? Sowohl fürs DRK als auch für den VfB wären beide Optionen denkbar. Der VfB würde den Sportplatz vor Ort nutzen, „da würden wir mit den Kindern ebenso mit Bussen hinfahren wie zum Schwimmbad“, so Heidtke. Zu Arbeitszeitmodellen und Personaleinsatz gab es Nachfragen, und natürlich, ob bis zum 1. August die erforderlichen 25 Mitarbeitenden auch da wären. „Je früher die Entscheidung fällt, desto größer ist die Chance“, sagte Pietrantoni. Und Heidtke verwies darauf, „dass wir im Regelfall mehr Bewerber als Stellen haben“.

Von Christina Rudert