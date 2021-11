Boldecker Land

„Wichteln gegen die Einsamkeit“ nennt Daniela Orsini ihr Vorhaben, allen Senioren im Lebens- und Gesundheitszentrum Empatica in Osloß in der Vorweihnachtszeit eine kleine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen Form eines Wichtelpakets. Für die Umsetzung sucht sie Menschen, die sich daran beteiligen wollen.

Die Idee kam der 41-jährigen freiberuflichen Musikschullehrerin zuhause auf der Couch in Jembke: „Man liest ganz viel über Weihnachten im Schuhkarton und ähnliche Aktionen. Und es ist auch ganz toll, wenn Kindern in Rumänien oder andernorts geholfen wird. Aber mir ist auch aufgefallen, dass unsere Senioren ganz vergessen werden. Dabei sind sie doch ein Teil Teil unserer Gesellschaft.“

„Das kommt sicher super an“

Gedacht, getan, setzte sich sich mit der Leitung der nächsten Senioren- und Pflegeeinrichtung, dem Empatica, in Verbindung, um sich das Okay zu holen. Und bekam es, natürlich: „Das kommt sicher super an“, erklärt denn auch Elke Vollmer gegenüber der AZ/WAZ. Die Leiterin der 2017 eröffneten Einrichtung verweist in dem Zusammenhang auf die durch die Corona-Regeln zugespitzte Situation: „Die Bewohner freuen sich, wenn sie merken, dass jemand an sie denkt, der von außen kommt.“

Damit nach Möglichkeit auch wirklich alle 80 Bewohner in diesen Genuss kommen, braucht Orsini, die von sich selbst sagt, sie sei ein „sehr sozialer Mensch“, viel Unterstützung respektive Unterstützer, die Päckchen oder eine kleine Tüte packen. Ein Post auf ihrem Facebook-Account hatte schon einige positive Reaktionen zur Folge. Aber die Mutter von drei leiblichen und einem Pflegekind hofft, dass es noch viel mehr werden. Wer mitmachen möchte, sollte sie aus organisatorischen Gründen vorm Packen auf Facebook anschreiben oder sie anrufen, Tel. (01 76) 84 71 91 22.

Der materielle Wert spielt keine Rolle

„Der materielle Wert spielt keine Rolle. Es geht darum, jemandem Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken“, betont die Initiatorin der Wichtelei: ein von den Kindern gemaltes Bild, selbst gebackene Kekse, Illustrierte oder Rätselheft, Hygieneartikel, Süßigkeiten wären Dinge, die in einer hübschen Wichteltüte durchaus Platz finden könnten. „Und wer möchte, natürlich auch gerne eine Karte mit ein paar netten Zeilen.“ Die Nennung des Namens müsse nicht sein, mache den Gruß aber persönlicher.

„Zu viel ist nicht schlimm“

Die nach Möglichkeit hübsch verpackten Kleinigkeiten nimmt Daniela Orsini nach vorheriger Terminabsprache bei sich zuhause an und zwar bis zum 5. Dezember. „Wenn nicht ganz 80 Wichteleien zusammen kommen, werd’ ich selber für den Rest sorgen.“ Und falls es mehr als 80 werden? „Dann werden wir auch die unterbringen. Zu viel ist nicht schlimm, schließlich hat das Empatica ja auch 70 Mitarbeiter“, freut sich die Jembkerin auf eine möglichst große Resonanz auf ihre Idee.

Von Jörg Rohlfs