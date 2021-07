Boldecker Land: So präsentieren sich die drei Kandidaten fürs Samtgemeindebürgermeister-Amt

Osloß

Anja Meier (parteilos), Dennis Ehrhoff (Unabhängige) und Ralf Prinke (SPD) kandidieren im Boldecker Land für die Verwaltungsspitze. Meier ist Samtgemeindebürgermeisterin und möchte ihre Amtszeit am 12. September gern verlängern. Ehrhoff und Prinke meinen, dass sie den Job besser drauf haben. Alle drei stellten sich jetzt in Osloß einer Diskussionsrunde auf Einladung der IG Metall.

Die IG Metall sei politisch neutral, sagte Moderatorin Dr. Kati Zenk eingangs. Man verstehe das Event als Entscheidungshilfe für die Wähler. Den Kandidaten gewährte sie zunächst jeweils zehn Minuten, um sich den zahlreichen Zuschauern auf dem Parkplatz vorm Osloßer Dorfgemeinschaftshaus vorzustellen. Es folgten drei Themen, zu denen sie jeweils drei Minuten ihre Position erläutern konnten. Die Diskussion endete mit Fragen des Publikums. „Aber auch hierbei legen wir Wert darauf, dass alle gleichermaßen zum Zug kommen“, sagte Axel Passeier als Vorsitzender des IG Metall-Wohnbezirks.

Mobilitätswende und Kinderbetreuung sind Anja Meiers Themen

Amtsinhaberin Anja Meier (52) aus Bokensdorf leitet seit 2014 die Samtgemeindeverwaltung. Sie sei „mit viel Herzblut und auch ein bisschen Stolz“ bei der Sache, sagte sie. Mit ihrer Rathausmannschaft und Ehrenamtlichen habe sie 2015 die Flüchtlingskrise sowie 2017 und 2018 das Hochwasser gemeistert. Zuletzt habe man sich erfolgreich den Herausforderungen der Pandemie gestellt. Die Digitalisierung „läuft bei uns. In einem Jahr verfügen alle, die es möchten, über Glasfaserinternet“, erklärte sie. Sie wolle zudem Mobilitätswende und Kinderbetreuung voranbringen.

Reges Interesse: Viele Zuhörer verfolgten gespannt die Diskussionsrunde vorm Osloßer Dorfgemeinschaftshaus. Quelle: Ron Niebuhr

Dennis Ehrhoff will das Ehrenamt fördern und Politik für die Menschen machen

Dennis Ehrhoff (39) aus Jembke möchte mit der Verwaltung „neue Wege gehen“. Die Mitgliedsgemeinden sollen sich „in guten Händen wissen“, sagte er. Aktuell arbeitet er als Unternehmer mit dem Schwerpunkt Steuerrecht sowie als Eventorganisator. Davor war er in Verwaltungen tätig, unter anderem als Leiter des Bauamtes im Boldecker Land. Er wolle die Samtgemeinde „zukunftsfähig machen“. Bei der aktuellen Verwaltungsspitze vermisse er die dafür nötigen Konzepte. Es würden Dinge „bloß versprochen, aber nicht eingehalten“, bemängelte er. Er wolle das Ehrenamt fördern, Politik für die Menschen machen.

Ralf Prinke: „Ich möchte mich einmischen“

Ralf Prinke (60) aus Osloß möchte an die Verwaltungsspitze aus dem gleichen Grund, der ihn auch ins politische Ehrenamt brachte: „Ich möchte mich einmischen“, sagte er. In den ersten 100 Tagen als Verwaltungschef jedenfalls „spreche ich mit jedem einzelnen Mitarbeiter“, versicherte er. Zudem sei er politisch bestens vernetzt – und zwar von der Kommunal- bis auf die Bundesebene. „Wer mich wählt, weiß, was er bekommt. Ich bin seit 40 Jahren Sozialdemokrat, und dazu stehe ich“, betonte er. Und klar sei für ihn: „Ich rede auch mit, falls ich nicht gewählt werde.“

Die A39 kommt. Daran ist wohl nichts mehr zu rütteln. Die umstrittene Tank- und Rastanlage bei Jembke dagegen wollen Prinke und Ehrhoff verhindern. „Sie bringt Fastfood, Koks und Nutten zu uns ins Boldecker Land. Darauf habe ich keinen Bock“, wetterte Prinke. Ehrhoff möchte die Anlage an die Stadt Wittingen abtreten. Die habe Interesse daran, um „ihren Hafen wieder zu beleben“, meinte er. Meier erwiderte, dass Bau und Betrieb der Anlage bei Jembke nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes nicht mehr abzuwenden seien. Etwas anderes zu behaupten, sei „unseriös“.

Die Positionen zum Thema Kinderbetreuung

Im Kita- und Krippenbereich fehlen Betreuungsplätze. Man habe bestehende Einrichtungen erweitert, jetzt komme nur noch ein Neubau auf dem Mühlenberg zwischen Weyhausen und Tappenbeck in Frage, so Meier. Dadurch decke man den Bedarf beider Orte und entlaste zugleich die Kitas und Krippen in den übrigen Gemeinden. Gebäude allein nutzen allerdings nichts, man brauche auch Personal, sagte sie. Das möchte Ehrhoff über eine Kooperation mit der Berufsbildenden Schule in Gifhorn dauerhaft gewinnen.

Auch Prinke sah den dringenden Bedarf für weitere Kita- und Krippenplätze: „Sonst hätten wohl kaum 120 Leute vorm Rathaus demonstriert.“ Kurzfristig könnte man für Abhilfe in Form von 15 bis 20 Plätzen in einem Gebäude der Samtgemeinde sorgen. Auch sollte man auf das Angebot des Klanze-Nord-Investors eingehen, der eine Kita mit 100 Plätzen der Samtgemeinde zweieinhalb Jahre überlassen wolle. Zudem könnte man die Krippe am Silbersee in Weyhausen erweitern. Pläne seien bereits vorhanden.

Von Ron Niebuhr