Weyhausen

Mit Plänen zu Erweiterung, Sanierung oder Neubau der Feuerwehrhäuser in Jembke, Barwedel und Weyhausen beschäftigte sich der Ausschuss für Feuerschutz und Ordnungsamtsangelegenheiten der Samtgemeinde Boldecker Land in seiner Sitzung am Donnerstagabend im Dorfgemeinschaftshaus Weyhausen. Auch in den Friedhof Barwedel soll investiert werden – maximal 120.000 Euro.

420.000 Euro sind derzeit veranschlagt für die Erweiterung des Gerätehauses in Jembke. Nach Angaben der Verwaltung muss in den Standort investiert werden, da aufgrund der Gegebenheiten ein Weiterbetrieb nicht mehr zulässig sei und es auch keinen Bestandsschutz gebe. Laut Samtgemeindebürgermeister Dennis Ehrhoff soll mit dem zweiteiligen Erweiterungsbau bereits im Juli oder August begonnen werden: „Ende Mai sollte daher die Ausschreibung der Arbeiten erfolgen.“

Feuerwehrhaus in Barwedel bekommt neues Dach

Dem Rat zur Entscheidung empfohlen wurde vom Ausschuss auch, das Dach des Feuerwehrhauses in Barwedel erneuern zu lassen. In den vergangenen Jahren seien Tausende von Euro in Reparaturen der noch aus Eternitplatten bestehenden Bedachung gesteckt worden, ein Ende sei nicht abzusehen: „Es regnet rein“, so Ehrhoff. Und weil der vorhandene Dachstuhl zu schwach ist für eine Ziegeleindeckung, soll dieser „in weiten Teilen erneuert werden“ – auch wenn geplant ist, das Dach aus Trapezblech herzustellen.

Bei einer Gegenstimme – von Gunter Lemke – empfahl der Ausschuss, den Bürgermeister zu beauftragen, Verhandlungen über den Ankauf von Grundstücken „rund um das Feuerwehrhaus in Weyhausen“ zu führen für einen Neubau. Lemke hatte zuvor moniert, dass „zu viele Flächen“ erworben werden sollen – insgesamt 8000 Quadratmeter; man benötige aber lediglich ein Flurstück. Zudem lägen die Flächen im Überschwemmungsgebiet der Aller.

Grundstücke könnten als Ersatzflächen dienen

Ehrhoff konzedierte dies mit Verweis auf ein bestehendes Wegerecht in dem Bereich. Es gäbe jedoch derzeit keine anderen Flächen in der Gemeinde, die für einen Neubau in Frage kämen. Eingang in die Diskussion fand schließlich die Idee, dass die Grundstücke als Ersatzflächen für künftige Bauprojekte genutzt werden könnten. Einstimmig votierte der Ausschuss dagegen für den Plan, „ein langes, leidiges Thema“ (Ehrhoff) endlich abzuschließen: die Sanierung des „sehr sanierungsbedürftigen“ Friedhofs in Barwedel.

Neue Toilette, neue Wege, neue Wasserleitung und ein Zaun

Sanierungsobjekt: Der Friedhof in Barwedel. Quelle: Jörg Rohlfs Archiv

Maximal 120.000 Euro darf sie kosten – inklusive der Schaffung einer (Behelfs-)Toilette in der Kapelle. „Sonderwünsche“ muss die Gemeinde selbst bezahlen. Neu gepflastert werden sollen die Wege (rund 530 Quadratmeter) und die Einfriedung erneuert oder komplettiert werden. Der in Teilen bereits vorhandene Stabmattenzaun soll auf 1,60 Meter erhöht werden – um das Rehwild, das nach des Bürgermeisters Angaben sich ausdauernd an Pflanzen und Blumen auf den Gräbern gütlich tut, künftig fern zu halten. Und schließlich sollen auf dem Friedhof auch die Wasserleitungen sowie die Entnahmestellen erneuert werden.