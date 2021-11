Boldecker Land

Die Arbeit von Rat und Verwaltung der Samtgemeinde soll digitaler, präsenter und damit transparenter werden. Entsprechende Vorhaben kamen während der ersten Sitzung des neuen Rates zur Sprache. Geplant ist demnach unter anderem, mittelfristig die technischen Möglichkeiten einzurichten, um Sitzungen im Internet live zu streamen. Einige Dinge sind dazu vorab noch zu regeln.

„Rechtlich ist die Verfahrensweise abgesichert“, betonte Samtgemeindebürgermeister Dennis Ehrhoff gegenüber den versammelten Ratsmitgliedern. Seinem Wunsch, das Vorhaben in der neuen Geschäftsordnung des Rates zu verankern, wurde jedoch vorerst nicht entsprochen. Wie Sabine Klopp (CDU) erläuterte, müsse dies zunächst in der Hauptsatzung erfolgen, was Ehrhoff konzedierte. Eigentlich hätte dieses 23 Jahre alte Regelwerk der Samtgemeinde bis zur konstituierenden Sitzung grundlegend und inklusive Livestream-Option überarbeitet werden sollen: „Aber wir haben es nicht rechtzeitig geschafft.“

Wortbeiträge stumm schalten oder den Stream abbrechen

Dessen ungeachtet zeigte sich bei der Vorstellung der Streaming-Pläne (noch) keine grundsätzliche Ablehnung im Ratsrund. Möglicherweise auch aufgrund der Ankündigung Ehrhoffs, dass es beim Streamen von Sitzungen jedem Mitglied frei stünde, seinen eigenen Wortbeitrag auch stumm zu schalten. Außerdem soll festgelegt werden, dass der Ratsvorsitzende bei – beispielsweise – tumultartigen Zuständen den Stream abbrechen kann.

Derzeit sieht der vom Bürgermeister vorgestellte Plan zur Einführung des Live-Streams vor, dass, wenn Hauptsatzung und Geschäftsordnung neu etikettiert sind und der Haushalt, der ja derzeit von einer partiellen Haushaltssperre dominiert wird, es zulässt, ab 2023 die neue Technik zur Verfügung zu stellen und zu nutzen. Und zwar testweise. Laut Bürgermeister sind dazu bereits Vorabsprachen mit einer Fachfirma aus Wesendorf getroffen worden.

Ein Schritt in Richtung „volle Transparenz“

Demnach würde, mit Blick auf die berühmte Katze im Sack, Equipment und gegebenenfalls auch das Knowhow zum Streamen zunächst für ein Jahr kostenlos zur Verfügung gestellt werden – um in Ruhe auszuprobieren, ob nicht an irgendwelchen anderen Voraussetzungen scheitert. Das Streamen soll ein Schritt sein in Richtung „volle Transparenz“ für die Bürger, was Vorgänge, Entwicklungen und Entscheidungen in der Samtgemeinde betrifft. Ein anderer soll der gerade initiierte Auftritt derselben bei Facebook sein, ein weiterer, die anstehende komplette Neugestaltung der Boldecker-Land-Homepage.

Ehrennadeln für langjährige kommunalpolitische Tätigkeit Der Samtgemeinderat blickte in seiner ersten Sitzung nicht nur in die (digitale) Zukunft, sondern auch zurück auf Geleistetes: Diverse aktuelle und ehemalige Mitglieder von Räten im Boldecker Land wurden für langjährige ehrenamtliche kommunalpolitische Tätigkeit Ehrennadeln des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes verliehen und Blumensträuße überreicht. In Bronze für anderthalb Jahrzehnte Arndt Fahr (Bokensdorf), Torsten Könecke, Sven Pörksen (beide Osloß) sowie Hilka Auffahrt und Martin Eisbrenner (beide Weyhausen). Ehrennadeln in Silber bekamen für 20 Jahre Jan Schwarz und Christel Volk (beide Weyhausen). Für ein Vierteljahrhundert gab’s Gold für Axel Passeier (Osloß) sowie Siegfried Schink und Ernst-Dieter Meinecke (beide Barwedel).

Ausschuss hat ein neues Etikett bekommen

Die wird mithin nicht freiwillig angegangen – der Vertrag mit dem Anbieter läuft Ende des Jahres aus – aber sie passt recht gut ins Bild der digitalen Transformation. Ebenso wie die Tatsache, dass der altehrwürdige Bau-, Planungs- und Umweltausschuss des Rates auch gerade ein neues Etikett bekommen hat: Bau-, Planungs-, Umwelt- und Digitalisierungsausschuss lautet nun sein Name, dem alle Ehre zu machen die Aufgabe der Mitglieder sein wird.

Von Jörg Rohlfs