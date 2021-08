Boldecker Land

Der Ortsschildklau geht um in der Samtgemeinde: Sowohl in Barwedel am Mühlenweg als auch in Tappenbeck an der der B 248 kam in den vergangenen Wochen jeweils eine der markanten gelben Tafeln, die die Ortsgrenze markieren, abhanden. „Wir sind gerade dabei, ein neues zu bestellen“, berichtet Barwedels Bürgermeister Siegfried Schink.

Er erinnert sich, dass schon einmal während einer vorigen Amtszeit vor gut zehn Jahren das Schild verschwand: „Wir haben danach versucht, es mit besonderen Schrauben besser zu sichern. Aber das hat offensichtlich nicht funktioniert.“ Wann genau und wie das Schild aus dem Mühlenweg verschwand, der auf die Bundesstraße einmündet, weiß der Bürgermeister nicht zu sagen. Vermutlich sei das Schild schon seit vier Wochen weg.

„Man kann es ja nicht in den Partykeller hängen“

„Mir ist es auch vollkommen unverständlich, warum jemand so ein Schild klauen sollte“, so Schink. Eigentlich sei der Diebstahl, und davon geht er aus, sinnlos. Schließlich könne der Barwedel-Fan, denn um einen solchen müsse es sich wohl handeln, es ja „nicht in die Garage oder den Partykeller hängen,„weil jeder, der es sieht, wüsste, dass es geklaut ist“. Ganz so ist es natürlich nicht, denn jeder, der möchte, kann sich im Internet ab etwa 100 Euro schon ein einseitig beschriftetes, reflektierendes StVO-konformes Ortsschild in zwei Standard-Größen kaufen.

Aber das ist natürlich kein Original, das Jahre lang bei Wind und Wetter aufrecht und schon fast trotzig die Ortsgrenze markierte.Auch die Gemeinde Barwedel muss nun beim einschlägigen Versandhandel nun ein neues Schild „nach DIN-Vorschrift und mit allem Drum und dran bestellen“. Der Polizei werde man den Vorfall nicht anzeigen: „Damit produziert man nur einen Vorgang und nach ein paar Wochen wird das Verfahren eingestellt, weil der Täter nicht ermittelt werden konnte“, weiß der pensionierte Polizeibeamte. Auch mit Blick auf die Gemeindeversicherung würde eine Anzeige keinen Sinn machen: „Die zahlt sowieso nicht.“

Graue Plastikfolie in den Rahmen gespannt

Tappenbecks Bürgermeister Ronald Mittelstädt will, bevor er ein neues Schild bestellt, noch bei der zuständigen Straßenmeisterei Vorsfelde nachfragen. Vielleicht hätte die die gelb leuchtende Tafel am nördlichen Ortseingang von Jembke kommend ja aus irgendeinem Grund abgebaut. Auch wenn das nicht ganz wahrscheinlich sei. Für zusätzliche Irritationen sorgt im Falle von Tappenbeck die Tatsache, dass – wer auch immer – anstelle des Schildes eine graue Plastikfolie in den leeren Rahmen gespannt und Ortsnamen sowie Landkreis Gifhorn darauf geschrieben hat.

„Davon geht die Welt nicht unter“

„Ich habe keine Ahnung, wie das Schild weg gekommen ist oder ob irgendein Zusammenhang besteht mit Barwedel“, meint Mittelstädt, „alles was ich dazu sagen würde, wäre reine Spekulation.“ Nur eines ist nach Ansicht des Bürgemeisters, der erst durch die Anfrage der AZ/WAZ auf das Fehlen des Ortschildes aufmerksam gemacht wurde, indes sicher: „Davon geht die Welt nicht unter. Es gibt Schlimmeres.“

Von Jörg Rohlfs