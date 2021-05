Boldecker Land

Eltern und Kinder haben an Pfingsten vorgelegt mit ihrem Kreideprotest vorm Samtgemeinderathaus in Weyhausen wegen fehlender Betreuungsplätze. Jetzt legt eine Online-Petition nach: Binnen sechs Tagen fanden sich 530 Unterstützer, davon knapp 400 aus der Samtgemeinde, die unter anderem die kurzfristige Schaffung von zusätzlichen Plätzen fordert.

Gestartet hat die Petition der Bokensdorfer Christian Seidel. Er und seine Frau sind selbst betroffen, arbeiten beide im Homeoffice. Eigentlich sollte ihr Sohn im neuen Schuljahr den Hort in Jembke besuchen. Aber die Familie bekam dort keinen Platz. Künftig wird das Kind ab 12 Uhr zuhause sein: „Das ist kein gutes Gefühl. Wir fragen uns, wie das funktionieren soll.“

Versäumnisse zu Lasten der Kinder

Die Versäumnisse der Samtgemeinde in der Vergangenheit bei der Schaffung von Krippen-, Hort- und Kindergartenplätzen gehe zu Lasten der Kinder: „Es werden Baugebiete aus dem Boden gestampft, ohne das eine Lösung dieses Problems angegangen wird“, meint Seidel, der zum ersten Mal in seinem Leben eine solche Online-Petition gestartet hat und von dem regen Zuspruch in kurzer Zeit positiv überrascht wurde.

In der Petition wird betont, dass Kinder „allen voran entspannte Eltern brauchen“, ferner Bezugspersonen außerhalb des familiären Umfeldes, Kontakt zu anderen Kindern, Platz zum Spielen und „den Fortbestand des Klassenverbands im Hort“. Die Eltern würden sich nicht zwingen lassen, „unsere Jobs aufzugeben, nur weil es in der Samtgemeinde Boldecker Land keine ausreichenden Betreuungskapazitäten für alle Kinder gibt“.

Betreuung in den Ferien und an Nachmittagen

Gefordert wird, dass das Betreuungsangebot „die Bedürfnisse von berufstätigen Eltern, Alleinerziehenden oder Schichtdienstarbeitenden berücksichtigt“ und eine durchgehende Betreuung auch in den Ferien und an den Nachmittagen: „Wir Eltern benötigen die Einkommen von beiden Elternteilen bzw. wollen auch als Alleinerziehende in Vollzeit arbeiten können“, heißt es in der Petition.

„Wird keine Perspektive aufgezeigt“

„Keine Perspektive“: Im Boldecker Land fehlen Betreuungsplätze. Quelle: Jörg Rohlfs Archiv

Gegenüber AZ/WAZ bemängelt Christian Seidel ferner schlechte Erreichbarkeit der Verwaltung und fehlende Kommunikation seitens der Samtgemeinde zum aktuellen Betreuungsnotstand: „Es wird keine Perspektive aufgezeigt. Die Eltern werden im Dunkeln stehen gelassen.“ Er steht nicht allein da, das zeigen die rund 230 Kommentare in der Petition.

Ansonsten den Job kündigen

Ein Beobachter ist „fassungslos“ angesichts der Situation. Viele direkt Betroffene betonen die Dringlichkeit des Anliegens. Ein Frau aus Bokensdorf erklärt, sie brauche einen Hortplatz, „ansonsten müsste ich meinen Job kündigen“. Eine Mutter aus Tappenbeck, die gerade angefangen hat zu arbeiten, fürchtet, dass sie vielleicht wieder eine „Zwangspause“ einlegen muss, „weil mein Kind aus der Krippe muss und keinen Kiga-Platz bekommt.

Christian Seidel hat die Petition zum 26. Mai geschlossen. Weil die benötigte Anzahl von Unterschriften erreicht wurde, damit von den Entscheidungsträgern eine Stellungnahme eingefordert werden kann. Aber es stehen auch zwei Termine an – Ende Mai die zweite Vergaberunde von Plätzen und Anfang Juni eine Sitzung des Kindergartenausschusses. Seidel will die Forderung nach Betreuungsplätzen vorher an die Samtgemeindebürgermeisterin übergeben, um die „Stimmungslage bei den Eltern“ zu verdeutlichen.

Von Jörg Rohlfs