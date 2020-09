Boldecker Land

Im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Samtgemeinderats stand neben der Aufwändigkeitsentschädigungsatzung die Verabschiedung des Kämmerers Werner Hanisch. Ein Antrag der SPD-Fraktion zum weiteren Vorgehen beim Neubau der Kita am Mühlenweg in Tappenbeck wurde von der Tagesordnung genommen.

Als Grund wurde seitens der Verwaltung die Kurzfristigkeit der Antragstellung genannt, die den Verwaltungsausschuss bewogen habe, dessen Behandlung zu verschieben. In der Sitzung erklärte Ralf Prinke ( SPD) dazu, man habe die Dringlichkeit des Themas betonen wollen: „Es wird zu wenig darüber gesprochen.“ Seine Fraktion sei weder mit der geplanten Größe des Bauvorhabens noch mit dem Vergabeverfahren einverstanden.

Höherer Satz bei Verdienstausfall

Einstimmig verabschiedet wurde vom Rat, der aufgrund der Corona-Hygiene-Regeln wieder in der Mensa der Oberschule in Weyhausen tagte, eine Änderung der Aufwandsentschädigungssatzung, die unter anderem bei Einsätzen und Terminen für Feuerwehrleute zum Tragen kommt. Diese regelte bisher, dass die Höchstgrenze der Entschädigung für Verdienstausfall sich maximal auf 20 Euro pro Stunde beläuft, wenn der Ausfall betraglich nicht nachgewiesen werden kann, wie es etwa bei selbständig Tätigen der Fall ist. Der Höchstbetrag liegt nach Beschluss des Rates nun bei 25 Euro.

Axel Passeier, Bürgermeister von Osloß, stellt in der Bürgerfragestunde die Frage, ob in Sachen „Lärmaktionsplan“ schon genug getan worden sei: „Anlieger der B 188 fragen mich ständig nach einer Lösung.“ Die Einflussmöglichkeiten der Samtgemeinde was beispielsweise eine Umgehung für den Ort betreffe, seien gering, erklärte Arndt Fahr ( SPD). Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier verwies auf die an die Landesbehörde und den Landkreis gerichteten Wünsche nach einem Tempolimit und lärmmindernden Asphalt für die Ortsdurchfahrt Osloß.

Seit 23 Jahren in der Verwaltung der Samtgemeinde

Großen Raum nahm in der Sitzung die Verabschiedung des Oberamtsrats Werner Hanisch ein, der seit 23 Jahren in der Verwaltung der Samtgemeinde tätig ist, noch diese Woche sowohl als Leiter des Kämmereiamts als auch des Personalamts. Insgesamt blickt Hanisch auf 50 Jahre im öffentlichen Dienst zurück. Seine Chefin und Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier dankte ihm für seinen „großen Einsatz. Uns wird künftig nicht nur ihr Wissen fehlen, sondern auch ihre Fähig in kritischen Situationen gelassen zu bleiben und den Humor zu behalten.“

Corona-Regeln: Die Sitzung des Rates fand in der Mensa der Oberschule statt. Quelle: Jörg Rohlfs

Meier bescheinigte Hanisch ferner gewissenhafte Pflichterfüllung, großen Sachverstand, Fingerspitzengefühl und dass „sie auf jede Frage eine Antwort zu haben“. Auch wenn die nicht immer jedem gefalle. Oberamtsrat Hanisch, der seine Laufbahn 1970 beim Landkreis Gifhorn begann, habe sich große Achtung erworben – und in den vergangenen 23 Jahren auf dem Weg zur Arbeit und zurück mit dem Fahrrad rund 130 000 Kilometer zurück gelegt.

Hanisch bedankte sich für „die warmen Worte“. Er fühle sich geehrt und bescheinigte seinerseits, dass der Samtgemeinderat ihm „das Leben relativ leicht gemacht hat“ – dessen Mitglieder seien zwar bisweilen kritisch gewesen, „aber nicht hinterhältig“.

Von Jörg Rohlfs